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東涌東站1期招意向 最高估值31億

【明報專訊】樓市調整，發展商投地意欲低，港鐵（0066）昨日公布推出本年度首個發展項目，為東涌東站第1期物業發展項目，涉約78萬方呎，包括住宅及商場（見表），將於今日起邀請發展商提交發展意向書，下周五（10月6日）截止遞交意向書。綜合業界人士稱，估值15.7億至31.3億元，預計每方呎樓面地價約2000至4000元。

涉約78萬方呎樓面 包括住宅商場

港鐵表示，項目將分期發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，位於興建中的港鐵東涌線延線東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。值得留意，項目將在下周五截收意向書，預計港鐵隨即再推出招標。參考過去港鐵項目的招標時間，招標期普遍約一個月，即截標時，《施政報告》已公布，港府或已公布減辣方案，料對樓市帶來正面作用，或增加發展商入標意欲。

料或於下月減辣後截標

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，雖然目前尚未公布項目具體位置，不過項目鄰近興建中的東涌東站，可享交通優勢，但仍需留意，東涌新填海區未來將是住宅供應重鎮，日後各個項目難免會出現客源重疊的問題。另萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，東涌東站一帶屬於新發展區，遠離目前基建配套齊全的東涌市中心，預計未來還需要數年時間發展和配合，同時東涌東站一帶亦需要依靠新發展區當中的商業配套。他預計發展商入標態度仍會偏保守，預計有流標風險。

港鐵近年推出的東涌及大嶼山一帶的發展項目，成績並不理想，如2021年曾推出東涌牽引配電站項目，收到5份標書，惟港鐵不接納標書，最終流標收場。去年6月調整招標條款後捲土重來，終由華懋中標。至於大嶼山另一大型發展項目、小蠔灣第1期發展項目，屬整個小蠔灣車廠重建項目的頭炮，項目今年2月截標時，收3份標書，為近9年來收標數目最少的港鐵項目，一周後港鐵決定不接納任何有關該項目的標書文件，最終亦流標收場，港鐵當時表示項目將適時重新招標。

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