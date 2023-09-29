moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港鐵租元朗朗壹廣場 8層樓面涉近14萬呎

【明報專訊】政府近年積極發展新界北，港鐵（0066）於區內亦有多項鐵路發展計劃，包括新界北環線等，該公司最新以月租約245萬元，租用信和集團旗下元朗康業街全新商廈、朗壹廣場（ONE NORTH）2座8層樓面，涉及約13.6萬方呎樓面，料為該廈最大租戶，而6年租約期內，估計總租金開支1.76億元。

資料顯示，港鐵最新租用的朗壹廣場2座，包括3、5、6、7、8、11、15及16樓，以每層樓面約1.7萬方呎計，共涉約13.6萬方呎樓面，以該項目兩座、每座12層寫字樓共約44.5萬方呎樓面計，港鐵租用樓面就超過項目三分之一，料為項目最大租戶。

租約期6年 估計總租金涉1.76億

信和集團早前以呎租約20元起招租上述項目，市場估計，今次港鐵呎租約18元水平，折合月租約245萬元。資料顯示，港鐵租約為期6年，以此推算，期內總租金開支約1.76億元。市場人士估計，港鐵租用上述樓面，相信是方便配合日後在新界北一帶發展。就上述租務，本報昨向信和及港鐵查詢，惟暫未獲回覆。

瑰麗酒店租亞洲貨櫃物流中心

此外，葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心（ATL Logistics Centre） 2期7樓部分單位，面積約6545方呎，早前以月租91,630元租出，呎租約14元，租客為瑰麗酒店（香港）有限公司（Rosewood Hotel（Hong Kong） Limited），租約為期3年，由下月中至2026年10月中。

鐵路大廈低層全層逾億元易手

另一方面，市場消息稱，尖沙嘴鐵路大廈低層全層，面積約10,880方呎，據悉最新以約1.04億元售出，呎價約9559元，原業主於2011年以約7968萬元購入，現帳面獲利2432萬元，賺幅約三成。

資料顯示，同廈對上一宗全層成交，於2021年底錄得，當時高層全層以1.5億元成交，呎價約1.37億元，屬近年高位，現成交呎價較不足兩年前低約三成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款