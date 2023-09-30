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第3季新盤成交2130宗 按季挫24% 趙國雄：短期料不會掉頭減息 置業應量力而為

【明報專訊】即將踏入第4季，受市場對息口是否已登頂仍存懸念、內地經濟下滑、本港經濟復蘇步伐未如預期，加上股市波動等因素影響，第3季（7月至9月）整體一手成交量，合共錄約2130宗， 相對第2季錄約2790宗，按季挫24%；總結今年首3季（1月至9月），整體新盤成交累積錄約8460宗，相對去年同期、即第五波疫情大爆發時錄約8370宗，按年則微增1%。長實（1113）執行董事趙國雄認為，息率料短期內不會掉頭向下，置業者仍應量力而為。

明報記者 林可為

本港一、二手樓市近日吹淡風，以9月而言，只有路勁（1098）牽頭發展的屯門掃管笏凱和山一個焦點全新樓盤登場，並以首推140伙折實均價1.1萬元作招徠，項目上周開售至今累售約33伙，銷情較慢熱。事實上，9月至今整體新盤銷售量只約290宗，相對8月全月錄約1200宗，按月大跌76%，屬今年按月新低。

9月一手成交見今年新低

若以第3季總體計算（即7月至9月），季內一手單位總銷量約為2130宗；相比第1季、第2季分別錄約3540宗、2790宗，分別下跌40%和24%。換言之，總結今年首3季（1月至9月），整體新盤成交量累積錄約8460宗，相對去年同期錄約8370宗，按年微升1%。

親海駅低價出擊 大開紅盤

至於季內焦點新盤，聚焦長實8月推出的油塘親海駅系列，首推132伙折實均呎14,997元，為2016年東九龍啟德一號首批折實均呎14,471元後，7年來首批折實均呎最低的市區全新盤，結果項目大開紅盤，至今已累售約875伙，佔全盤單位總數886伙的99%。

可留意是，雖然經濟前景未明朗，但仍有具實力買家，於季內斥資購入大額一手豪宅；其中嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，8月透過招標售出第2座5樓B室，實用面積4364方呎，4房間隔，作價逾2.4億元（連雙車位）、實呎5.5萬元，創今年九龍一手新盤成交價之冠。

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新近亦以逾1.674億元，沽出第8座38樓A室，實用面積2729方呎，4房間隔，另連天台及平台、實呎6.13萬元，除創跑道區住宅最高呎價紀錄外，成交價料亦為啟德住宅之冠。

展望第4季樓市走勢，長實執行董事趙國雄回應本報查詢指，預計第4季樓市可在現水平維持穩定，但由於一手新供應量比較大，各區都有新樓盤推出，買家可根據自己需要，以及負擔能力選擇合適的單位，對買家來說是一件好事，但估計按揭息率走勢，短期內不會下調，有心置業者仍然應該量力而為。

YOHO WEST第1期批預售 10月登場

另新地（0016）副董事總經理雷霆表示，集團旗下樓花期長約1年、單位總數1393伙的天水圍天榮站YOHO WEST第1期，已獲批預售樓花同意書，集團與港鐵（0066）正處理銷售手續，部署10月開售。

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