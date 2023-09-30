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CCL今年樓價升幅收窄至不足1%

【明報專訊】本港樓價持續下滑，具體反映9月4日至10日市况的中原城市領先指數CCL，最新報158.12點，按周跌0.46%，指數屬35周、即約8個月新低，重返今年1月初水平；事實上，CCL已連跌7周共下挫4.41%，而今年整體樓價升幅已收窄至0.86%，料升幅快將被完全蒸發。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，由於美國可能會再加息1次、政府放寬樓花按保未見成效、屯門新盤滯銷，在多個利淡因素影響下，樓價下滑勢頭未變，現時CCL距離去年12月156.37點低位，僅相差1.75點或1.1%，預料快將到達第四季目標148點。

大型屋苑價倒退回1月水平

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報157.85點，按周跌0.52%；CCL（中小型單位）報156.49點，按周跌0.53%。CCL Mass、CCL（中小型單位）均齊跌7周，兼齊重返今年1月初水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報166.15點，按周跌0.15%，連跌3周共1.29%，重返今年5月水平。

由於經濟、樓市前景均欠明朗，二手交投持續放緩。據中原統計數字，9月份十大指標屋苑共錄92宗成交，較8月錄約110宗，按月跌18宗或16%，成交更是59個月、即近5年新低，當中半數屋苑成交量下跌，而跌幅由29%至77%不等，當中以鴨脷洲海怡半島成交量按月跌幅最大，9月暫錄得3宗，較上月13宗，按月跌77%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，9月上半月接連受惡劣天氣影響，睇樓活動及成交大受影響，而美國本月雖然未加息，但息口高企，今年內亦有再加息可能，加上新盤接連低開，買家預期樓價續跌，現階段不願入市。

第一城兩房跌穿380萬

此外，新界東上車屋苑沙田第一城，有兩房單位再錄新低價；美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，屋苑第43座中層B室，實用面積284方呎，原業主以450萬元放售，因應市况而數度減價，近日以377.8萬元易手，即累減逾72萬元或16%、折合實呎13,303元；不過，原業主2012年8月以270萬元購入，持貨9年，帳面獲利107.8萬元或40%。

翻查資料，沙田第一城兩房戶型的做價，較早前已曾跌穿400萬元關口，屋苑第52座低層E室，實用面積同為284方呎，以380萬元易手、實呎13,380元，即上述新成交價再跌逾2萬元或0.6%。

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