曼克頓山4房2538萬沽 13年帳賺928萬

吳氏續稱，該單位業主去年8月再度放售物業，同樣以4000萬元放售，一直乏人問津，及至9月份，單位已放售逾1年，加上市况淡靜，自願降價，隨即獲準買家洽詢，雙方議價後以2538萬元易手，劈價達1462萬元或36.6%，實呎18,648元，較市價低約12%。

原業主2010年1月以1610萬元購入單位，即使大幅劈價後，帳面仍獲利928萬元，物業逾13年升值約58%。

雲頂峰頂層1房655萬元易手

另美聯物業高級區域經理談澤成表示，沙田大圍半山雲頂峰最新錄減價成交，為頂層1房戶，實用面積415方呎，享開揚市景，原業主早前以680萬元放售，減價25萬元或近4%，以655萬元易手，實呎15,783元。原業主2015年3月以576.9萬元購入單位，持貨逾8年，帳面升值78.1萬元，升值14%。

星凱．堤岸3房1470萬成交

一手市場方面，以新盤貨尾主導市場，其中已屆現樓的中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，昨日售出一伙，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該單位為2座11樓F室，實用面積774方呎，3房連套房間隔，向南望城門河景，成交價1470.1萬元，實呎18,994元。

楊續稱，星凱．堤岸在近兩周多售出11伙，套現逾1.4億元，而項目自2021年10月起推售以來，累積售出885伙，佔全盤1335伙的66%，套現逾91億元，平均呎價20,373元。

信置去季新盤沽161伙 套現逾21億

另信置系旗下新盤，在今年第三季共售出161伙，套現逾21億元，當中以將軍澳日出康城凱柏峰III的銷售最多，共沽出111伙，套現逾8億元；西南九龍長沙灣維港滙系列，則售出36伙，套現逾9億元。

[香港地產]