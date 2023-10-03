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珏堡複式2000萬沽 11年實蝕45% 內地客2828萬售半壹4房 海嘯貨罕見損手

【明報專訊】中秋及國慶假期下，零售市道氣氛明顯好轉，但住宅市場卻持續低迷，而傳統豪宅區更錄大額二手蝕讓個案，其中罕錄二手成交的九龍塘珏堡，一個複式4房雙套單位，最新以約2000萬元連車位售出，原業主持貨約11年，連使費勁蝕約1500萬元或近45%。此外，有內地客於2008年金融海嘯低位時入市何文田半山壹號4房大單位，新近以2828萬元沽出，連使費實蝕170萬元或6%，為近年罕見的海嘯貨需損手離場個案。

明報記者

市場消息指上述單位為珏堡一個低層複式戶，實用1474方呎，4房雙套間隔，以約2000萬元連車位售出，料為屋苑近兩年來首宗二手成交，實呎13,568元。資料顯示，原業主2012年以約3214萬元向長實（1113）一手購入，及後以約158萬元購入車位，合共約3372萬元，帳面蝕1372萬元，若連使費料實蝕約1500萬元或近45%。同樣由長實發展的何文田半山壹號亦錄二手蝕讓，其中35座高層戶，實用1604方呎，4房雙套及工人房間隔，原由內地客2008年斥約2850萬元以公司名義一手購入，新近以2828萬元售出，實呎17,630元，帳蝕約22萬元，惟連使費料實蝕約170萬元或6%。同座面積相同、樓層高約十層的同類單位，7月份曾以3500萬元易手，現成交價較兩個多月前低672萬元或約19%。

十大屋苑3日長假錄6宗成交

事實上，本月底新一份《施政報告》公布前，無論一手及二手市場均瀰漫觀望氣氛，中原地產統計，中秋節及國慶3天假期十大屋苑錄6宗成交，較去年兩日國慶假期9宗仍要少33%，單計周末兩日同樣錄6宗成交，較前周末1宗大升5倍，其中鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島各錄兩宗成交。

中原地產高級區域營業董事張光耀表示，太古城隋宮閣高層E室，實用747方呎，3房1套間隔，以1150萬元沽出，實呎15,395元。同座面積相同及低數層單位，2021年曾以1580萬元售出，現成交價較兩年前低約430萬元或27%。原業主2007年520萬元買入，持貨約16年，帳面獲利630萬元或1.2倍。

業界指市場憧憬減辣 觀望濃厚

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，現時樓市成交量仍處極低水平，近日市場有風聲指新一份施政報告或會為樓市減辣，現階段觀望氣氛濃厚，只有減價筍盤才能吸引買家入市。另美聯統計中秋國慶3天假期十大屋苑錄約6宗成交，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然交投仍低迷，但在憧憬樓市「減辣」下，近期不乏買家蠢蠢欲動入市，市場亦錄得不少大額成交。

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