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太古14項目獲零碳就緒建築認證

【明報專訊】香港綠色建築議會最近發布了全港首份《建築環境氣候變化框架》，7間本地大型發展商及物業管理公司、共29個項目獲發其中的「零碳就緒建築認證」，該計劃主要針對酒店、辦公大樓和商場3個領域，並設有3種績效認證。其中，太古地產（1972）共有14個項目獲頒證書。

太古地產技術統籌及可持續發展總經理、香港綠色建築議會董事邱萬鴻稱，參與先導計劃的項目需進行全面「驗身」，從機電工程處及綠建環評（BEAM Plus）等渠道收集物業能源使用強度（即EUI，項目12個月每一平方米的能源消耗量）及相關用電數據，以獲頒能源表現證書，當中EUI由最基本的低耗能（low level）至零碳就緒（zero carbon ready）分成4個等級，業主可就物業現况訂立減排目標，以獲得目標設定證書，若物業於期內達成目標則可進一步獲得進程證書。

邱萬鴻又稱，發現其他業主及營運商提交報告時會遇上兩個核心問題，一方面是數據不齊全，沒有12個月的完整數據紀錄，或個別空間不設獨立電表，未能精準扣除額外設施的用電量，例如溜冰場、電動車充電座等；另一方面是缺乏儀器，令收集及處理數據變得困難。值得留意，項目自身用電與全建築用電所參與的計劃並不相同，後者頗受租戶業務性質影響，例如電腦數據中心需要用比較多能源維持業務運作，令此類計劃較難實行。不過他強調，數據收集及紀錄管理是邁向零碳願景「缺一不可」的至關元素，業界有責任提升自身執行品質，標準化計量過程。

減排不一定投入成本高及儀器貴

香港綠色建築議會董事林雁東補充，減排並不一定「投入成本高、儀器貴」，只要業主在運作上作出適當的調節，例如關掉不必要電燈及更換冷氣隔熱水等，從「易做、做到」的部分開始，並借鑑大型發展商成功案例，中小型發展商都可以從經驗中，逐漸達至零碳就緒。

明報記者 管龍欣

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