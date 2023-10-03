moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱和山自成一國 寧靜愜意

【明報專訊】新界西北區焦點全新盤、由路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門管翠路凱和山，為掃管笏近期最大規模新盤。凱和山共提供693伙，兼融分層單位及洋房，當中標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶，選擇多元化；屋苑另一賣點是起居環境清幽，而現時透過屯赤隧道、大欖隧道等，往返機場、新界各區均方便。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

凱和山是屯門掃管笏大型全新樓盤，項目位置自成一國，起居環境清幽寧靜，亦屬掃管笏近年較具規模新盤。

近七成屬1房及兩房戶

凱和山全數693伙，由4座住宅大樓、16幢洋房組成，標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶、實用面積291至1474方呎，其中51伙為特色戶，實用面積291至1472方呎。洋房方面，設有複式別墅4伙（分佈於兩幢），實用面積1540至1577方呎，另14幢洋房，實用面積2031至3419方呎。資料顯示，項目接近七成屬1房及兩房戶。

可往黃金海岸商場吃喝購物

掃管笏及青山公路一帶近年雖然有多個新樓盤落成，惟區內民生商舖、食肆仍相對缺乏，掃管笏村內只有小量民生食肆及雜貨店。項目車位約189個，住戶需依賴公共交通工具或步行外出，若需大手購買日常所需用品，需由掃管笏乘搭專線小巴，前往黃金海岸、置樂花園和屯門一帶，或花約15分鐘自行步行往黃金海岸商場吃喝購物。

凱和山位處尖沙嘴的展銷廳，展示以第2座15樓E室作藍本的示範單位，屬經改動連裝修3房1套戶，實用面積1023方呎，以輕奢風格為主題，配搭大地色及酒紅色作主調，單位特意打通主人套房與其中一間睡房，將3房改裝成兩房設計，並將套廁、洗手間改為玻璃幕牆作分隔，以增強室內整體空間感。

單位採長形梗廚設計，配備多個歐洲品牌家電，包括德國Miele抽油煙機、煮食爐、雪櫃、焗爐及蒸爐，部分可連接「Miele App–Smart Home智慧家居」應用程式，實時查看家電狀態，以及變更設定。另廚房以長形開則，但空間偌大，可另添置小餐枱，方便享用輕食。

透過App可實時查看家電狀態

值得一提是，客廳、廚房及各個睡房同座向，為室內引入充足自然光，而連接露台的客廳寬敞舒適，不但可放置6人餐枱，亦備有酒櫃，方便住戶宴請親友。

另一示範單位以第1座15樓F室為藍本，實用面積586方呎，屬無改動交樓標準兩房戶，單位樓層高度3.15米，兩間睡房與客廳屬同向，主人房雖不設套廁，但預留約1.5米寬凹位空間放置衣櫃，方便住戶佈置。

此外，以第1座15樓K室為藍本的1房戶，實用面積385方呎，屬無改動交樓標準示範單位，屋內整體以長形開則；廚房採用開放式設計，L形工作枱面可提供更多備餐空間，櫥櫃設置抽拉式調味料架，讓住戶盡用收納空間。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款