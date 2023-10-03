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香港仔中心3房960萬沽 低6年前3%

【明報專訊】美國9月份雖然未再加息，但部分買家對經濟前景仍抱觀望態度，使個別大型市區屋苑的二手成交價、量皆未見明顯回升；港島南區香港仔中心，今年成交走勢隨整體大市上落，整體成交均呎於第二季曾重上1.5萬元水平，但近月回落至1.3萬元，成交市况亦淡靜。

明報記者 歐陽慧恩

世紀21怡和地產經理尹美嫦表示，香港仔中心9月截至28日暫時錄1宗二手成交，為觀海閣（S座）低層1室，實用面積721方呎3房1套間隔，享香港仔海濱公園和海景，以960萬元易手，實呎13315元。

資料顯示，同類觀海閣（S座）低層1室，同為721方呎3房1套海景戶，2017年曾以990萬元成交，反映是次成交價比6年前，還要低30萬元或3%。

尹續稱，受經濟前景未明朗影響，加上部分中產家庭移民海外，樓市觀望氣氛濃厚，加上第四季節日氣氛較濃，為傳統樓市淡季，料屋苑短期內交投仍疏落。

灝景灣兩房做價倒退至7年前

其他屋苑亦錄低市價成交。美聯助理聯席董事許奕俊稱，青衣指標屋苑之一灝景灣8座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，原業主以850萬元放售，因業主急於套現，累減150萬元或逾17%，以700萬元沽出，實呎14056元，重返同類單位約7年前價位；原業主2007年以270萬元購入，帳面賺430萬元或1.6倍

中原副分區營業經理周家傑稱，沙田九肚玖瓏山天瓏閣1座中層F室，實用面積650方呎兩房戶，原以820萬元放售，議價後減82萬元或10%，以738萬元沽出，實呎11354元。原業主2014年以814萬元購入，帳面蝕76萬元，連使費料實蝕110萬元或14%。

LP6一房450萬沽 業主蝕近兩成

香港置業首席分區董事劉浩勤表稱，將軍澳日出康城LP6 第3座低層K室，實用面積307方呎1房間隔，原業主累減100萬元或18%後，以450萬元成交，實呎14658元，料屬項目二手成交價新低；原業主2018年以521.4萬元購入，帳面蝕約71.4萬元，若連各項使費計，實蝕逾92萬元或17%。

另資料顯示，九龍站擎天半島1座中層D室，實用面積1344方呎4房雙套間隔，享部分海景， 以3650萬元易手，實呎27158元；原業主2014年以3060萬元購入，帳面賺590萬元或19%。

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