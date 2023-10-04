持牌代理連跌6個月 較去年高峰減近2200人

10名代理爭一張單

此外，9月全月整體物業買賣合約登記料約3885宗，以該月持牌代理人數計，即平均每10.3名代理爭一張單，較8月8.7名代理爭一張單相比，業界競爭程度有所加劇。至於俗稱大牌的地產代理（個人）牌照，上月底錄得18,675人，比起8月份18,639人，按月微升36人或1.9%，扭轉自今年3月以來，連挫5個月的頹勢。至於代表地產店舖數目的營業詳情說明書，則由8月的7048份，減至上月7031份，按月減少17份，屬今年1月7012份以來的今年第二低，反映代理行亦持續「瘦身」。

上月整體買賣登記3885宗 今年新低

另外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀綜合土地註冊處數據指出，上月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄3885宗，總值300.62億元，較8月的4660宗及348.85億元，分別下跌16.6%及13.8%，上月宗數及金額同為去年12月後近9個月新低。

按季方面，今年第三季整體樓宇登記錄12,971宗，總值979.14億元，按季下跌18.0%及33.8%，宗數及金額同為3個季度新低。

[香港地產]