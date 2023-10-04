文曜與名校為鄰 賞市區繁華景

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

文曜屬單幢式項目，提供92個單位，戶型包括1房至4房單位，主打梗廚設計；單位實用面積介乎379至2183方呎，另設連平台特色戶。值得留意是，由於樓盤為翻新項目，因而沒有跟從《一手住宅銷售條例》，未有上載樓書。

是次介紹的單位包括26樓C室，屬3房兩套連儲物室間隔，實用面積904方呎，包括25方呎露台；客廳不設玄關位，長形開則，間隔方正實用，連飯廳長度6.6米。大門安裝有Samsung電子門鎖，住戶可透過手機應用程式開啟或遙距收取進出通知。

高層可遠眺九龍塘港島景色

客廳連接露台，設摺疊式趟門，可投入更多自然光線，令客廳、飯廳採光度十足，同時可遠眺九龍塘、以及港島一帶景色。

單位設3間睡房，其中兩間為套房設計。主人套房擺放雙人牀後，可三邊上落牀；套廁配備浴缸，亦有巨型鏡櫃。另一套房位處主人房旁，主人房旁邊設有大門，而關門後，毗鄰房間可變成套房。廚房屬梗廚，設煤氣煮食爐及電磁爐，方便住戶靈活使用；雪櫃等電器收納在櫥櫃後面。

另一單位為26樓A室，兩房1套連儲物室間隔，實用面積634方呎，設22方呎露台。客廳不設玄關位，主人套房空間寬敞，擺放雙人牀後可三邊落牀，牆上設L形轉角窗，空間感及採光度十足。此外，26樓D室1房戶，實用面積379方呎；客飯廳分明，飯廳可放置標準4人飯枱，露台可看到獅子山及九龍城一帶景致；洗手間屬「明廁」，加强室內通風效果。另單位配有梗廚，設L形工作枱面及角窗，為近年一房戶市場罕見。

鄰近九龍城廣場 多民生小店

文曜位處傳統名校網，附近多間名校均位於10多分鐘步行距離，包括九龍城東寶庭道的民生書院、喇沙書院、嘉諾撒聖家書院等。項目距港鐵宋皇臺站步行約5分距離。另樓盤鄰近九龍城廣場，附近有多間民生小店，生活配套齊全。值得留意，項目不設車位，未必方便有車人士。項目早於2016年落成，但未能即買即住，預計最快明年4月底交樓。

■有片睇，如欲觀看更多文曜示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]