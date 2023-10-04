美銀全層3.38億易手 銀主盤5年貶值五成

上述物業為金鐘美國銀行中心23樓全層連3個車位，物業面積約13,880方呎，去年底淪為銀主盤，由接管人推出放售，當時意向價約5億元。不過，據市場消息指出，物業最新以約3.38億元售出，呎價約24,352元。資料顯示，上述一籃子物業原由山東如意集團或相關人士於2018年以7.018億元購入，即最新成交價較5年前購入價貶值逾3.6億元或近52%。

呎價2.4萬 重返12年前水平

值得一提，同廈面積相同的15樓全層連4個車位，早在2011年以3.08億元售出，呎價約22,190元，計及樓層因素，即最新成交價與12年前做價相若；而同廈29樓一個面積1303方呎向海單位，今年2月曾以5000萬元成交，呎價約3.83萬元，為疫情後新高。現時23樓全層呎價較其低約37%。

官塘工業中心1.01億元放售

另外，投資者羅守輝或相關人士上月以4050萬元售出灣仔皇后大道東111號智群商業中心3樓全層，面積約4500方呎，呎價約9000元。萊斯物業高級客戶董事梁雪芬表示，官塘工業中心2期五相連地廠，總面積10,465方呎，連一個車位叫價1.01億元放售，平均呎價9651元，物業亦可分拆出售，地廠面積1542至9503方呎，平均呎價9996元，分層單位面積約962方呎，平均呎價5198元。

[香港地產]