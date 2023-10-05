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發展局：空置率逾一成 「緩推」商業地

【明報專訊】雖然本港與內地今年初恢復全面通關，但商業物業市况未見明顯好轉，港府原定於本年度推出3幅商業官地，料涉約217萬方呎樓面，惟連續3個季度未有推出。發展局長甯漢豪表示，現時市場上的商業樓面空置率平均達10%以上，「緩一緩（推出）都有道理」。

連續3季無推出商業地

事實上，今年2月政府公布2023/24年度賣地計劃時指，年內將推出3幅商業地皮，除啟德第4C區4號地盤、灣仔駱克道（舊灣仔警察已婚宿舍）外，最矚目要數金鐘廊重建商業地，項目將提供約107萬方呎樓面，當時市場估值高達225億元。雖然當時商業市場仍處低潮，但當時甯漢豪指出，政府推出商業地不可只看當年市况，而需為本港未來經濟再起飛作準備，若待數年後才推出，加上數年發展期，屆時可能錯失良機，且計劃早於2016年底已完成改劃工作，並已完成道路、刊憲等法定程序，不宜再「拖拖拉拉」，盡快推出市場屬公道做法。

不過，本財政年度繼首兩個季度（4至9月）後，甯漢豪昨公布新一季度賣地計劃時表示，今季（10至12月）仍然不會有商業官地推出招標。她表示，現時市場商業樓面空置率平均達到10%以上，「緩一緩都有道理」。

另外，政府早前就元朗洪水橋/厦村，以及元朗的5幅多層現代產業大樓用地招意向，甯漢豪稱，已收到10個潛在投資者表示有興趣，正因應意見敲定招標條款，會爭取早日推出。

第3季甲廈租金跌幅擴大至1.4%

事實上， 世邦魏理仕最新發表的《2023年第三季度香港商業房地產市場觀點》指出， 今年第3季甲級商廈，錄得約16.67萬方呎淨吸納量為正數，加上季內並無新增供應，使整體空置率輕微下降0.2個百分點至15.8%，惟總空置面積仍達1360萬方呎，在需求有限、空置率持續高企，導致租金按季進一步下降1.4%，較第二季度錄得的0.5%跌幅有所加快，並連跌18個季度，當中中環核心區租金在第二季度基本持平後，第三季度跌幅最大，按季下跌1.4%。

[香港地產]

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