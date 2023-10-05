粉嶺洋房華第部署招標推售

資策佐敦諾富特酒店重建項目

提供262伙

華第是次開放的洋房C屋，實用6940方呎，屬4房4套間隔，樓高3層，附私家升降機、泳池、花園及兩個車位。華弟分兩期發展，共由6幢洋房組成，其中2021年11月上載樓書的第1期涉5幢洋房，實用介乎5809至6940方呎，其中最大是B、C號屋，實用同為6940方呎，上述兩幢洋房，料屬近年新界北區最大面積屋苑式洋房。

何續稱，集團持有的佐敦諾富特酒店商住重建項目，提供約262伙，主打兩房戶，預計關鍵日期為2025年第三季。

其他大型新盤方面，嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區18個月樓花啟德海灣1期，擬本月內上載樓書及開售；嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，啟德海灣系列將以「明益」買家的策略推售，務求以量先行，集團會一如以往採貨如輪轉策略。

啟德海灣項目共提供2138伙，當中第1期涉1017伙，由3座組成，主打1及兩房戶型。

嘉華溫偉明：

啟德海灣採貨如輪轉銷售策略

此外，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現時賣方為金鋑的何文田傲玟，再錄4宗成交，售出單位實用887至1403方呎，涵蓋兩房至3房戶，成交價1685萬至3086萬餘元、實呎1.9萬至2.2萬元，單日吸金逾9300萬元。傲玟自8月重推上載銷售安排起，至今累沽29伙、套現逾7億元。

市區翻新項目、建灝持有的九龍城文曜，聯同美聯推出置業優惠，昨日起至10月31日，首5名經該行購買文曜一手單位之買家，可獲8000元家電禮券，總值4萬元。

[香港地產]