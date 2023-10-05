美孚業主持貨8年 損手逾一成

香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨2期百老匯街28號中層B室，實用534方呎，現則為3房，原業主今年6月以708萬元放盤，累減158萬元或22%，終以550萬元、實呎10,300元沽出；據本地大型銀行網上估價顯示，上述單位平均估值為598萬元，意味是次成交低銀行估價約48萬元或8%。

淘大兩房450萬沽 呎售1.2萬

上述原業主2015年4月以588萬元購入，持貨8年，帳面蝕38萬元或6.5%，若連使費計，或實蝕逾67萬元或11%。

雖然整體二手市况淡靜，有上車客趁機入市；中原高級資深區域營業經賴仲軒稱，淘大花園新錄兩房成交，為N座低層7室，實用368方呎，望內街景，原業主叫價490萬元，經議價後減價40萬元或8%，以450萬元易手，實呎12,228元，新買家為同區上車客；原業主2009年7月以178.8萬元購入，持貨14年，帳面賺逾271萬元或1.5倍。

將中兩房售638萬 低估價8%

市場憧憬施政報告或有利好消息出台，亦吸引買家入市，其中將軍澳中心本月暫錄兩宗二手成交。

香港置業區域營業董事范文濤指，將軍澳中心第9座高層B室，實用436方呎兩房戶，原業主以820萬元放盤，經4次議價後累減182萬元或22%，以638萬元易手，實呎14,633元；據本地大型銀行網上估價顯示，上述單位平均估值為693萬元，意味是次成交價低銀行估價約55萬元或8%；原業主2014年6月以約455萬元購入，持貨9年，帳面賺約183萬元或四成。

[香港地產]