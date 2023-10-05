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莊士斥4000萬 購嘉咸街地舖

【明報專訊】近年有多個重建項目的中環嘉咸街，據資料顯示，嘉咸街33號地舖，面積約800方呎，上月以4000萬元售出，呎價約5萬元，買家以Favour Day Limited作登記，董事包括莊士機構（0367）主席莊家彬等，料為收購之用；舖位現由潮記果菜租用。原業主2005年6月以750萬元購入，帳面獲利3250萬元或4.3倍。

原業主18年帳賺3250萬

資料顯示，莊士機構2020年以在強拍場上以底價3.32億元統一毗鄰的結志街16及18號舊樓，以商住樓面3.6萬方呎計，每方呎樓面地價9222元；項目計劃重建為1幢商住物業，涉3.6萬方呎，將提供100伙，主打開放式或1房間隔。

另一方面，為支持港府「香港夜繽紛」活動，恒地（0012）旗下將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心，舉辦「After 8 Music Night Carnival」；其中《全民造星III》20強Manson張進翹、人氣唱作女歌手Mic周卓盈，明天晚上8時將於新港城中心演唱，為活動打頭陣；一衆《全民造星》歌手、人氣音樂人亦將現身兩大商場，10月內舉行6場夜間音樂表演。

恒地商場辦音樂會響應夜繽紛

是次表演陣容亦包括《造星》系列的本地歌壇生力軍Terence泰倫斯、陳樂頤Georgina、管鋈Wayne與洪助昇Aiden；大會亦邀請多名樂壇歌手，包括創作女歌手雷深如 J.Arie、陳凱彤Lillian與黃曦桃TAO TAO、英皇歌手黃明德Dark，以及澳門唱作歌手兼演員陳慧敏Vivian。

[香港地產]

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