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憧憬減辣後樓市彈 買家1420萬購新城市廣場

【明報專訊】雖然市場觀望氣氛濃厚，但仍有部分買家因憧憬政府出招減辣後樓價會轉勢向上，趁施政報告前「偷步」入市。美聯首席聯席區域經理梁兆堅表示，沙田新城市廣場海桐閣中層B室，近日獲同區換樓客承接，實用954方呎，3房1套連工人套房間隔，附大量入牆家俬，原以1480萬元放盤，近日經議價後減60萬元或4%，以1420萬元易手，實呎約14,885元。原業主2003年375萬元購入，帳面獲利1045萬元或約2.8倍。

天晉II 3房1140萬沽 4年實蝕一成

此外，亦有買家趁機入市將軍澳天晉II蝕讓貨。美聯助理營業董事冼國章表示，天晉II 2B座高層C室，實用面積648方呎，3房1套間隔，原以1195萬元放盤，有睇樓超過半年換樓客有感近日樓價回落，亦趁本月有機會「減辣」前入市，最終以1140萬元承接上述單位，實呎17,593元。原業主2019年1200萬元購入，帳面蝕60萬元或5%，連使費料蝕約125萬元或逾一成。

高爾夫．御苑開放式6年實蝕205萬

新界北半新盤再錄大幅蝕讓個案。區內代理指，上水高爾夫．御苑7座高層K室，實用280方呎，開放式單位，兩周前以315萬元放盤，放盤價已屬屋苑二手新低，最終經議價後再減11萬元或3%，以304萬元易手，實呎10,857元，為屋苑二手價新低。原業主單是區內已有多個收租投資單位，並在2017年以約504萬元一手購入上述單位，是次屬減磅沽貨，但單是帳面已蝕200萬元或40%，為屋苑歷來蝕幅最大個案，連使費及發展商當時提供的回贈計，料實蝕約205萬元或41%。

東堤灣畔低層3房實呎險守萬元

另外，東涌區本月首5日僅錄1宗二手成交。美聯助理區域經理李錦榮表示，東涌東堤灣畔6座低層A室，實用面積772方呎，3房1套間隔，享部分海景，以920萬元放盤近一年，其後隨市况下調叫價，至近日經議價後減至800萬元沽出，實呎10,363元，險守萬元大關，為屋苑自2021年6月後呎價新低。原業主2009年初金融海嘯後以約270.7萬元購入上址，帳面獲利約529萬元或近兩倍。

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