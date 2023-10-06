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施永青籲政府撤辣 勿阻人買樓免出醜

【明報專訊】樓市有持續下行之勢，地產代理等業界促請政府盡快「撤辣」。中原集團主席施永青出席一活動時表示，贊成港府全面「撤辣」，現今社會大環境與十多年前炒樓風潮大不相同，政府不應因解決不到房屋供應問題，從而「阻人買樓避免出醜」，壓抑市場需求，妨礙買家入市。

避免將投資行為妖魔化

施永青又指，房地產是周期性行業，現時行業出現拐點，政府應按逆周期原則盡早「出招」救市，避免樓市跌至一發不可收拾的局面，以內地房地產為例，內地政府在問題出現時缺乏關注，導致內房爆破時，再出手救市已為時已晚，他希望政府不要步上後塵。

此外，施永青續指政府除了要關注用家權益外，還要關注投資者的需要，香港作為金融中心，本不該將投資行為妖魔化，應放手讓市場自由調節。被問及「全撤」會否激起下一輪炒風時，施又稱，出現炒賣的前提是市場認為樓價會上升，就目前市况而言，市場已清楚得知經濟未曾全面復蘇，故「撤辣」後交投量及價格或會反彈，但只是阻止樓價急劇下跌，穩定波幅，避免經濟陷入惡性循環的適時措施。

此外，嶺大兼任教授何濼生表示，本港樓市持續下行將會引發嚴重的經濟衰退，樓市交投與各行各業的經濟活動環環相扣，不少中小企要靠樓按借錢營運，若銀行因樓價下跌而「Call Loan」（提早被要求償貸），便會導致大量中小企倒閉，屆時恐怕社會將陷入「躺平」風潮，認為努力賺錢置業只會貶值，人才自然會隨着市况衰退而外流。

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