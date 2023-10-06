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親海駅擬施政報告前撤「呼吸Plan」

【明報專訊】特首月底發表施政報告前，新盤市况持續淡靜之際，長實（1113）預告，旗下油塘親海駅將於本月23日後、即施政報告出台前，取消現時提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」；上述計劃為項目的3房買家，提供最高90%第一按揭，買方毋須提供入息證明文件，亦毋須通過壓力測試，即坊間俗稱的「呼吸Plan」，於3年期內享定息，首年定息1厘，第2年定息2厘，第3年定息3厘。

親海駅系列8月開售至今累售871伙，佔項目單位總數886伙逾98%，吸金達57億元。綜合市場資訊，10月至今整體新盤成交累錄約40宗，其中新地（0016）旗下早於2012年入伙的元朗尚豪庭，透過招標售出全盤最後一伙，為2座27樓A室連平台和天台特色戶，實用1095方呎4房間隔，以2200萬元連雙車位沽出、實呎20,091元，呎價創屋苑新高；項目全盤337伙全告沽清。

文曜首沽特色戶 兩房1637萬易手

億京大埔白石角海日灣，新售出Court D第2座9樓A室，實用1534方呎4房間隔，成交價2932萬元、實呎19,113元，買家獲248.5萬元回贈，約等同樓價8.5%。信置（0083）和嘉華（0173）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰III亦連售3伙，吸金2774萬元；單位屬實用451至719方呎兩房、3房戶，成交價737萬至1295萬元，實呎1.63萬至1.8萬元。

市區方面，建灝持有的九龍城文曜首錄特色戶成交，為3樓C室，實用855方呎兩房1套間隔另連平台，成交價1637.46萬元、實呎19,152元；文曜上月開售至今累售25伙。至於鼎珮持有的長沙灣睿峰，則推出新優惠，向3個指定1房戶的買家，送贈12.88萬元家俬套餐。

另泛海（0129）和資策（0497）等合作的港島西半山寶峰，早前以2.7億元售出的7樓A室，資料顯示，買家以丁賢蓉TING, SHERYL HSIEN-JU作登記，與東裕集團董事長王任生長媳名字相同；今次入市只付樓價4.25%印花稅，即以港人首置身分入市。

上述單位實用4143方呎4房間隔，實呎65,170元。資料顯示，來自河南的王任生，在褔布斯2022年台灣50大富豪排名榜，以21億美元身價名列第28名富豪，近年其長子王武卿、即丁賢蓉丈夫，在深圳接管旗下東裕電器，是全球最大的聖誕燈製造商。

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