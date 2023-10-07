華懋：全面撤辣不會令樓價飈升 蔡宏興指辣稅與輸入專才政策矛盾

明報記者 林可為

根據差餉物業估價署最新數據，8月份私宅售價指數連續下挫4個月，並倒退回今年1月水平，對此，蔡宏興認為，若港府不出招救市和全面撤辣，今年迄今樓市的微弱樓價升幅，將會被完全被蒸發。

本年樓價升幅恐完全蒸發

他指出，現時中國內地經濟情况未如理想，資金調動不如過往順，加上外圍經濟復蘇不如預期，以及高息環境持續下，即使港府現時宣布全面撤辣，最多只會令物業交投量增加，樓價即時大幅飈升逾一成的機會不高，並指「經濟復蘇進程比今年初恢復開關時的想像慢，以集團旗下如心酒店而言，現時入住率約為80%，希望稍後可回升至90%。」

境外買家付辣稅等同被打300大板

蔡宏興認為，樓市過往存在的過熱、炒賣情况已不存在，而辣稅只會增加政府庫房收益，「根本益唔到買家，不能協助香港市民買樓上車，而向境外買家、公司客徵收辣稅（15%BSD），與港府現時鼓勵境外專才、公司來港投資、定居的政策亦屬矛盾，沒理由要先打人300大板（指徵收辣稅）。」

今年賣樓累售500伙吸金80億

對業界認為樓市現正面臨相當挑戰性，蔡指出，本港市場不存在資金短缺，主要是目前充斥信心不足問題，這點可從私宅租金持續上升，但樓價持續下滑的現象反映，因為買家都在觀望。

不過，華懋今年迄今在本港的賣樓成績仍算相當不俗，期內累積售出約500伙、吸金總額約80億元，當中與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋大型項目瑜一系列，屬最主要收益來源，期內售出近430伙、套現約73億元；而最近推出的港島薄扶林域多利道翻新項目VICTORIA COAST，暫時售出3伙、吸金逾8566萬元，相信陸續有準買家入標認購單位。