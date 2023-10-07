東涌東站1期收32份意向書

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，對東涌東站第1期項目具信心，項目截收意向書亦有良好結果。綜合市場消息，有份遞交發展意向書的發展商，大多為港資發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、南豐等。

翻查資料，同屬全新發展項目的大嶼山小蠔灣項目第1期，在去年底收到33份發展意向書，與是次東涌東站發展收到的意向書數目相若。

分析料大發展商入標為主 出價審慎

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團對所有地皮都感興趣，今季一鐵一局將有大型項目推出，涉及逾千伙，預計本港新供應將持續，不會出現供應短缺。

中原測量師張競達指出，項目招收意向反應不錯，屬預期之內，因在招收意向階段，發展商一般會提交意向書，以爭取稍後招標的入場券。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目屬未來東涌東站發展項目，具一定發展潛力及吸引力，惟區內未來供應較多，是次屬「開荒」項目，項目落成後仍會有不少地盤發展，料有關條件會反映在出價。林估計，發展商關注補地價金額及條款，鑑於同區之前的小蠔灣項目曾流標，料入標以大型發展商及財團為主，出價傾向審慎。

總樓面逾78萬呎 可建1200伙

資料顯示，上述東涌東站發展項目將會分期發展，將來會提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，位於興建中的港鐵東涌線延線東涌東站對面，屬整個項目的東南部分，住宅可建總樓面約695,893方呎，另設有約87,544方呎商場樓面，預計提供1200伙，總樓面約78.34萬方呎。