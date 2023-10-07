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CCL指數倒退至去年底水平

【明報專訊】市場氣氛低迷，具體反映9月11日至17日市况的中原城市領先指數CCL，8項指數全數下挫，其中CCL最新報156.79點，按周跌0.84%，重返去年12月底錄得156.77點水平，今年樓價升幅收窄至0.01%，升幅近乎完全被蒸發。中原研究部高級聯席董事楊明儀預料，CCL將進一步下調至第四季目標148點。

今年樓價升幅收窄至0.01%

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報156.34點，按周跌0.96%；CCL（中小型單位）報155.05點，按周跌0.92%。兩者齊跌8周即約兩個月，期內分別累跌5.73%及5.66%，並重返去年12月水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報165.32點，按周跌0.5%，連跌4周共1.78%，指數重返今年4月底時水平。

賢文禮士4房業主傳損手7%

成交方面，市場消息指，九龍塘賢文禮士有投資者買家，於2017年斥逾2億元連購數伙，其中一伙新近蝕讓，為第5座低層實用面積1534方呎4房戶，以2560萬元沽出，實呎16,688元，原業主為投資者，於2017年同時購入另外7伙；而上述成交單位當時以2756.67萬元買入，帳面已蝕逾196萬元，若連使費，有機會實蝕逾200萬元或7%。

美聯首席區域營業董事張曉盈表示，長沙灣半新盤家壹中層C室，實用面積277方呎1房戶，原業主微減5萬元或1%，以475萬元易手，實呎17,148元；原業主2019年以620.64萬元一手購入，帳面蝕145.6萬元，若連使費計，實蝕逾170萬元或27%。

嘉湖山莊3房價跌穿500萬

上車樂園天水圍嘉湖山莊3房戶價位跌穿500萬元；中原分行經理陳德孝表示，賞湖居第3座低層A室，實用面積639方呎3房1套戶，原業主累減95萬元或17%，終以480萬元沽出、實呎7512元。

陳又透露，上述同類單位成交價約580萬元，即上述單位成交價低市價約17%；惟原業主2008年以160萬元買入，帳面仍賺320萬元或兩倍。

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