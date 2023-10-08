太古城3房1218萬沽 帳賺近1140萬

中原高級區域營業經理王秀芬表示，太古城本月暫錄5宗成交，最新一宗成交為逸天閣高層G室，實用685方呎，3房連套房間隔，望內園及少量海景，原業主最初以1500萬元放售，因應市况淡靜，主動減價150萬元或10%，至1350萬元獲買家洽購。

王氏續稱，準買家睇樓時已帶備支票，業主有感準買家誠意十足，接受議價，雙方終以1218萬元成交，累積減價282萬元或約19%，實呎17,781元。原業主雖然大幅減價，但物業早在1986年11月購入，當時購入價78.27萬元，帳面仍獲利1139.73萬元，單位37年間升值逾14.5倍。

迎海1房740萬易手 實蝕逾一成

另世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山迎海最新一宗成交為5座中層C室，實用552方呎，屬1房連儲物室間隔，望內園景，原業主兩個月前以760萬元放售，近日減價20萬元或近3%，至740萬元放售，終獲買家承接，實呎13,406元。原業主2017年12月以790萬元購入，持貨快將6年，帳面虧蝕50萬元或6%，計及交易雜費，實際蝕讓約90萬元或11%。

屬上車屋苑之一的荃灣中心錄明賺暗蝕讓個案，美聯聯席區域經理鍾家豪表示，單位為3座低層E室，實用面積324方呎，原業主3個月前以365萬元放售，因看淡後市而數度減價，至近日調低放售價至300萬元，隨後獲買家洽詢，議價後以298萬元易手，累積減價67萬元或18%，實呎9,198元。資料顯示，原業主在2016年7月以288萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利10萬元，惟計算交易雜費後，實蝕數萬元離場。

尚‧珒溋複式招標 3600萬售出

一手市場亦淡靜，依賴貨尾支撐，昨日新盤錄約10宗成交，其中龍湖集團（0960）旗下啟德尚．珒溋，昨日以招標形式，售出2座39及40樓H室複式戶，實用面積1172方呎，3房連套房間隔，另設44方呎平台和298方呎天台，成交價3600萬元成交，實呎30,717元。

另鼎珮旗下、已屆現樓長沙灣睿峰，昨日亦售出1伙，單位為西翼19樓H室，屬實用438方呎兩房戶，成交價逾1276萬元，實呎29,132元。據悉，項目自2月初重啟銷售，迄今累售100伙，套現近12億元，而整個項目現累售289伙，佔全盤414伙的近70%。

[香港地產]