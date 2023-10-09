moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃

【明報專訊】近期多個入伙新盤新增按揭優惠付款計劃，以助促銷餘貨，其中由信置（0083）、莊士（0367）、市建局合作發展的旺角ONE SOHO，早前已屆現樓，項目2021年推出至今已售出183伙，迄今取用之發展商備用按揭已涉1.67億元，發展商將繼續為餘下買家提供按揭，並為合資公司加碼提供3億元額外循環貸款融資，相信是為即將公布的全新按揭優惠付款計劃作準備。

明報記者

莊士早前公布，該公司與信置，早在2021年ONE SOHO推出時已為其合營公司提供2億元循環貸款融資，目的是為項目住宅單位之合資格最終買家提供按揭貸款，按4比6的股權比例計，莊士需承擔當中的8000萬元。該公告又指，項目至今售出183個單位，佔整體322個單位近57%，涉及約13億元，迄今合營公司已為買家提供1.675億元貸款金額。

項目累沽183伙套13億

該公布指項目現餘下139個單位或約四成待售，莊士及信置將向合資公司提供總金額最高3億元額外循環貸款融資，以財務援助合營公司為合資格最終買家提供貸款，若以股權比例計，莊士需承擔當中1.2億元，連同此前未提取的3250萬元金額，合營公司將有3.325億元為買家提供按揭。

事實上，發展商早前已預告，項目短期內會以現樓形式重推，屆時會提供創新專才按揭計劃，故相信今次發展商注資到合營公司，是為全新付款計劃作安排。據了解，發展商最快於本周內開放現樓示範單位予傳媒參觀，屆時將公布新價單，以及全新付款計劃之詳情。

若參照ONE SOHO現有之價單，發展商為買家提供一、二按計劃，一按最高可借樓價80%，首年免息免供，年期25年，第2、3年息率為P減2.5厘（P現為5.875厘），其後為P加1厘；發展商同時為買家提供最高樓價25%二按，一、二按合共不高於樓價80%，年期最長20年，首兩年免息免供，年期25年，第3年息率為P減2.5厘，其後為P加1厘。

周末兩日一手市場沽13伙

另市場近日有多個現樓盤推不同付款計劃，會德豐就為旗下藍田KOKO HILLS系列、啟德MONACO系列及OASIS KAI TAK、屯門掃管笏GRAND NAPA等，推出最高樓價80%免壓測一按，兼享首24個月「免息免供」，同時提供最高15%二按，首三年免息免供。此外，佳明（1271）則為土瓜灣明雋推出720天先住後付計劃，買家付樓價6%即可入住。

此外，受颱風襲港影響，市場消息指，昨日一手市場僅錄兩宗成交，其中信置牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰III，實用451方呎的3B座12樓F室兩房戶，以736.1萬元售出，實呎16,322元；鼎珮持有的長沙灣睿峰東翼28樓D單位，實用499方呎， 兩房間隔，以逾1490萬元售出，實呎29,914元。過去兩日市場則共錄約13宗新盤成交，與上周末約10宗多水平相若。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款