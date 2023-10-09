ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃

明報記者

莊士早前公布，該公司與信置，早在2021年ONE SOHO推出時已為其合營公司提供2億元循環貸款融資，目的是為項目住宅單位之合資格最終買家提供按揭貸款，按4比6的股權比例計，莊士需承擔當中的8000萬元。該公告又指，項目至今售出183個單位，佔整體322個單位近57%，涉及約13億元，迄今合營公司已為買家提供1.675億元貸款金額。

項目累沽183伙套13億

該公布指項目現餘下139個單位或約四成待售，莊士及信置將向合資公司提供總金額最高3億元額外循環貸款融資，以財務援助合營公司為合資格最終買家提供貸款，若以股權比例計，莊士需承擔當中1.2億元，連同此前未提取的3250萬元金額，合營公司將有3.325億元為買家提供按揭。

事實上，發展商早前已預告，項目短期內會以現樓形式重推，屆時會提供創新專才按揭計劃，故相信今次發展商注資到合營公司，是為全新付款計劃作安排。據了解，發展商最快於本周內開放現樓示範單位予傳媒參觀，屆時將公布新價單，以及全新付款計劃之詳情。

若參照ONE SOHO現有之價單，發展商為買家提供一、二按計劃，一按最高可借樓價80%，首年免息免供，年期25年，第2、3年息率為P減2.5厘（P現為5.875厘），其後為P加1厘；發展商同時為買家提供最高樓價25%二按，一、二按合共不高於樓價80%，年期最長20年，首兩年免息免供，年期25年，第3年息率為P減2.5厘，其後為P加1厘。

周末兩日一手市場沽13伙

另市場近日有多個現樓盤推不同付款計劃，會德豐就為旗下藍田KOKO HILLS系列、啟德MONACO系列及OASIS KAI TAK、屯門掃管笏GRAND NAPA等，推出最高樓價80%免壓測一按，兼享首24個月「免息免供」，同時提供最高15%二按，首三年免息免供。此外，佳明（1271）則為土瓜灣明雋推出720天先住後付計劃，買家付樓價6%即可入住。

此外，受颱風襲港影響，市場消息指，昨日一手市場僅錄兩宗成交，其中信置牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰III，實用451方呎的3B座12樓F室兩房戶，以736.1萬元售出，實呎16,322元；鼎珮持有的長沙灣睿峰東翼28樓D單位，實用499方呎， 兩房間隔，以逾1490萬元售出，實呎29,914元。過去兩日市場則共錄約13宗新盤成交，與上周末約10宗多水平相若。