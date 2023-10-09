颱風下嘉湖連錄兩成交

一城低層兩房低見378萬易手

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，8號風球下嘉湖山莊連錄成交，其中美湖居4座高層D室，實用540方呎，3房間隔，以513萬元易手，實呎9500元。原業主2017年504萬元買入，持貨約6年，帳面獲利9萬元，料輕微蝕使費離場。屋苑景湖居9座低層C室，實用面546方呎，3房間隔，以455萬元易手，實呎8333元。原業主1995年132.3萬元買入，持貨約28年，帳面獲利322.7萬元或2.4倍。

此外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城39座低層A室，實用284方呎，兩房間隔，昨有投資者以378萬元承接，實呎13,309元，為上月底有同類單位以377.8萬元售出後，再有同類單位以低於400萬元售出。原業主2016年以333萬元購入，現帳面獲利45萬元或約14%。另有買家趕於8號風球前入市，利嘉閣首席分區市務董事彭錦添指出，青衣美景花園6座中層E室，實用432方呎，兩房間隔，以412萬元沽出，實呎9537元。原業主2011年以215萬元聯名購入，2015年進行「甩名」，現帳面升值197萬元或92%。

十大屋苑周末維持6宗成交

事實上，據中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄得6宗成交，與前周末一樣，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑於颱風下錄得6宗成交可算表現不俗，反映市民置業信心正逐步轉強，二手業主亦願意擴大議價幅度，買賣雙方的做價差距正逐步收窄，令交投轉活，料二手交投持續轉好。

另據美聯物業分行統計，過去周末十大屋苑共錄約9宗成交，較前周末錄約6宗升約50%，惟連續31個周末維持於單位數水平。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，《施政報告》將於月底公佈，市場憧憬屆時將推出樓市減辣及振興經濟的措施，相信本月樓市氣氛會較第三季回暖。