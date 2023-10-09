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文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成

【明報專訊】疫後接連開舖的連鎖店「文具佬」，以出售廉價文具精品和生活百貨為主，繼上月金鐘廊門市開業，以及中環德輔道中71號永安集團大廈舖日前亦開始試業後，最新以月租約8.3萬元，向已故賭王何鴻燊的三太陳婉珍等，租用上環地下連一樓商舖，租金較上手租客花店高近一成，令中上環區現時已有三間門市。

花店2011年起6萬租用 去年退租

資料顯示，上述商舖位於上環永樂街68至70號地下及1樓，面積約1200方呎，今年8月以月租8.3萬元租出，呎租約69元，租約為期3年至2026年8月，2025年8月租金將調高至8.71萬元，即3年租金支出共303.72萬元。舖位由旭毅貿易發展有限公司租用，公司董事為羅錦琪，他同時為文具佬有限公司的公司秘書。據文具佬生活百貨的網頁顯示，上述商舖現正試業。商舖由妍雅國際有限公司持有，公司董事包括已故賭王何鴻燊的三太陳婉珍，以及其胞妹陳婉玉，該公司2004年6月2900萬元購入永樂街68至70號全幢。

翻查資料，商舖上手租客為花店，2011年8月起租用，當時月租約6萬元，及後兩次續租，據悉，對上一次於2019年8月續租，當時續租5年至2024年7月，2019年至2022年月租為7.6萬元，2022年8月起，月租調高2.6%至7.8萬元，惟花店去年提早離場，即文具佬的月租仍較花店高近一成。

上月工商舖買賣租賃成交齊挫

另中原（工商舖）指今年9月共錄約216宗工商舖買賣成交，較8月1249宗，按月下跌32%，而租務成交亦僅約991宗成交，按月跌約20%，屬今年新低。中原（工商舖）董事總經理潘志明分析，政府自通關後積極推行提振經濟措施，惟事與願違，未見顯著成效。旅客數字雖回升，但本地市民及旅客消費模式改變，令零售業旺丁不旺財，即使夜繽紛活動連同中秋、國慶及黃金周效應，提振作用亦不如以往強勁，使商舖市道持續受挫。商廈市場由於加息周期未明加上全球辦公模式改變，企業傾向減少寫字樓樓面，相信即使政府極力招攬企業進駐香港，交投亦會繼續尋底。潘氏認為，目前市場觀望氣氛濃厚，施政報告的救市措施尤其關鍵，預料政府亦會針對工商舖市場推出適當政策改善投資氣氛，但整體經濟大環境復蘇需時，相信本月工商舖市况仍持續黯淡。

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