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朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成

【明報專訊】近期本港樓市持續吹淡風，部分半新盤的二手成交，不乏蝕讓個案；於2019年入伙的元朗朗城滙，近期平均成交實呎一度降至1.3萬餘元水平，雖然10月份已錄得開齋成交，但亦為蝕讓個案。

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理張國成表示，朗城滙第3座中層F室，實用490方呎兩房間隔，以705萬元沽出，實呎14388元；原業主於2018年12月以817.99萬元一手購入，帳面已虧蝕約113萬元或14%，若連使費計，有機會實蝕約150萬元或18%。

張續稱，由於屋苑部分業主入市時，選用發展商提供的按揭，供樓利息較一般銀行高，加上今年數次加息，導致部分業主寧減價，亦要賣樓減輕負擔，料屋苑今年內樓價仍會錄得跌幅。

家壹1房成交呎價低於2萬

市區半新樓亦錄低價成交。代理消息稱，長沙灣家壹高層C室，實用277方呎1房間隔，以475萬元易手，實呎17148元，為屋苑首宗二手呎價低於2萬元成交；原業主2019年621萬元一手購入，帳面蝕146萬元或24%，連使費料實蝕約170萬元或27%，暫為項目至今蝕幅、蝕讓金額最大二手成交。

太陽物業分行經理程沛賢表示，紅磡蕪湖居極低層戶，實用227方呎開放式戶，原業主以350萬元放售，減價41萬元或12%後，以309萬元售出，實呎13612元，成交價料為屋苑約9年新低，並比同層同類224方呎開放式戶，於2018年的成交價425萬元。低約116萬元或27%；原業主2014年以290萬元購入，持貨9年帳面賺19萬元或7%。

蕪湖居開放戶 5年賣平近三成

中原首席分區營業經理丘漢偉稱，荃灣愉景新城第7座低層F室，實用485方呎兩房間隔，附裝修，以598萬元易手，實呎12329元，為屋苑約3年來，首次有兩房戶以低於600萬元成交，做價重返2017年水平；原業主2016年561.8萬元購入，帳面賺36.2萬元或6%。

港島方面，中原高級資深分區營業經理翁梓軒表示，樓齡約45年的銅鑼灣伊利莎伯大廈，新錄B座中層6室成交，實用540方呎兩房間隔，以788萬元易手，實呎14593元；原業主早於1983年以50萬元購入單位，帳面獲利738萬元，單位期內升值近15倍。

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