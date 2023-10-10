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買家9號波下1100萬購將廣3房

【明報專訊】日前颱風「小犬」吹襲本港，更一度發出黑雨警告，但仍有部分買家因憂慮新一份施政報告「減辣」後樓價回升，甘願於惡劣天氣下入市，其中有買家於9號風球下斥逾千萬元入市將軍澳廣場3房戶。

利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，上述單位為1座中層B室，實用761方呎，3房1套戶，買家有意於施政報告前入市，故睇樓兩次後，於9號風球下簽約，終以1100萬元承接，實呎14,455元。原業主2011年656.8萬元購入，持貨約12年，帳面獲利443.2萬元或67%。

OCEAN MARINI本月開齋 實蝕兩成

同樣位於將軍澳的日出康城OCEAN MARINI日前則錄得本月屋苑首宗二手成交。中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑1A座高層B室，實用813方呎，3房1套戶，望海景，以1250萬元沽出，實呎15,375元。原業主2020年3月1516萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕266萬元或約18%，若連使費計，料實蝕逾335萬元或22%。

此外，部分地區二手交投有反彈之勢，其中馬鞍山本月至今暫錄約14宗成交，較上月同期約10宗反彈約四成，其中銀湖．天峰則佔約兩宗成交。

銀湖．天峰4房8號波下2130萬沽

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，銀湖‧天峰於8號風球下錄得成交，單位為1座中層A室，實用1432方呎，4房雙套戶，原業主初以2500萬元放盤，終以2130萬元、實呎14,874元易手，累減370萬元或約15%，買家為換樓客，同樣憧憬新一份施政報告「減辣」後的樓市回升，故在颱風下仍拍板入市。原業主2009年1174萬元一手購入，持貨約14年，帳面獲利956萬元或81%。

綠表客272萬購裕東苑 97貨升3.3倍

另外，東涌區本月首9日暫錄3宗二手成交，其中區內居屋裕東苑，有未補價單位獲綠表上車客承接。中原分區營業經理陳偉業表示，上述單位為A座高層14室，實用426方呎，可間兩房，最新以272萬元未補價沽出、實呎6385元。原業主1997年6月以63.37萬元向房委會一手買入上址，持貨約26年，帳面獲利208.63萬元或3.3倍。

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