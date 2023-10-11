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翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成

【明報專訊】近年不斷縮減業務的翠華集團（1314），再有分店擬今年內退場；市場消息稱，翠華餐廳位於銅鑼灣糖街舖位，擬於下月結束營運，該舖位目前獲另一餐飲租戶，以月租40萬元承租，相比翠華現租金約63萬元低37%。若上述商舖結業後，翠華在本港尚餘約7間分店，較該集團在2018年9月披露，當時有30間分店，意味分店數量5年間大減77%。

明報記者

上述擬結束營運的翠華餐廳，位於糖街1至5號銅鑼灣商業大廈地下1至3號舖，面積約5000方呎，最新以月租40萬元租出，呎租80元；據了解，翠華集團2014年底起承租上址，當時月租約55萬元，及後兩次續租，現租金約63萬元，租期至今年11月底。

市場消息指出，2020年本港爆發新冠疫情後，翠華先後放棄多個核心區商舖，包括上月以3.7億元售出的中環德輔道中84至86號地下及地庫舖位。至於計劃結束營運的糖街分店，一度曾招頂租，翠華亦願意代替業主支付交易佣金，惟一直未成事；招租期長3年，終獲另一餐飲租戶承租，但租金大減23萬元或37%。

新呎租80元 比舊約低近四成

翠華餐廳曾是自由行旅客必到食肆之一，在高峰時期，翠華在銅鑼灣區曾有4間分店，位於景隆街、謝斐道、糖街和駱克道，其中景隆街新安大廈分店，因該廈需重建而結業，餘下3間分店在2019年社會事件、疫情爆發後結束，糖街分店下月結業後，在港島將餘下筲箕灣樂融軒分店。

翻查資料，翠華集團2018年9月披露在港分店數目，當時共涉30間。據翠華網頁顯示，目前有8間分店，除將結業的糖街分店外，在筲箕灣樂融軒、土瓜灣欣榮花園、將軍澳TKO Gateway、尚德廣場、東涌富東廣場，以及機場1號客運大樓、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓設有分店。此外，已故「舖王」鄧成波家族成員續放售物業，委託代理出售尖沙嘴加拿芬道37及39號兩幢物業。戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，上述物業屬5層高舊式商住物業，總面積約1萬方呎，可重建為一座約3.45萬方呎銀座式商廈，項目指導價5億元，按重建面積計，每方呎售價1.3萬至1.5萬元。

「舖王」家族放售尖沙嘴舊樓 市值5億

資料顯示，鄧氏家族2016年以3.2億元先購入加拿芬道37號，及後再併購毗鄰39號，合共收購價約10億元，以5億元計，較購入價低五成。另資料顯示，英國奢侈品牌Burberry早前租用銅鑼灣廣場1期一個寫字樓單位，租期兩年，首年月租95,370元，面積3179方呎，呎租30元，重返同一單位2014年水平，第二年月租調高至101,728元、呎租32元，即兩年租金總支出236.5萬元。另連鎖鑽飾品牌Ma Belle續租同廈地舖，每月底租40,700元，另加8%分成，相對2016年首度以分成租金計、當時底租61,388元，則低34%。

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