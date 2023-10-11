moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

戴德梁行：中環街舖租今年升9%

【明報專訊】本港與內地今年初恢復全面通關，經濟復常效應下，本港零售市場氣氛亦回暖；戴德梁行最新報告指出，今年第三季珠寶店、金舖和藥妝店等，繼續積極進駐核心區街舖，而整體街舖平均空置率大致在9%水平，一線街舖租金續穩步上升，各區按季升約1%至2%，而2023年初至今升勢以中環錄得9.1%最強勁，其次為旺角，同期升7.4%。

第3季街舖平均空置率9%

戴德梁行表示，在各核心購物區中，尖沙嘴錄得兩宗大型租賃個案，空置率按季下調1.2個百分點，至11.9%；銅鑼灣、旺角分別維持在5.3%、10.9%，而中環則微升1.5個百分點至8.5%。

不過，在環球經濟前境仍然不明朗下，香港甲級寫字樓的市場吸納情况繼續偏軟，第三季除中區以外，各區均錄得負吸納量，整體淨吸納量為負225,900方呎，年初至今累計負646,800方呎，整體待租率因而被推至17.7%水平，促使甲廈租金繼續調整，按季錄得1.7%跌幅，年初至今累跌5.5%。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，從中區新租賃樓面可見，中國內地企業的新租賃需求佔比，自通關以來明顯增長，佔中區首3季度新租賃樓面約36%，較2022年全年17%佔比增長不少，惟維持原先預測，料全年租金跌幅5%至7%。

首3季中區甲廈新租面積

內地企業佔36%

與此同時，住宅市場持續疲弱；報告指第三季住宅成交宗數不足9200宗，按季、按年分別挫25%和21%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，本港樓市在息口回落前仍存下行壓力，即使港府有可能調整樓市措施，樓價跌勢難扭轉，該行最新預測，今年樓價全年將跌5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款