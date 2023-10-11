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晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高

【明報專訊】整體二手市况淡靜，而火炭半山分層豪宅晉名峰二手交投亦一直疏落，惟近日卻逆市創新高價。市場消息稱，晉名峰A座高層A室，實用1607方呎4房雙套間隔，為屋苑面積最大標準分層單位，原業主以3350萬元連3個車位放售，屬市場較罕有放盤，故在淡市中仍獲洽購，減價200萬元或6%後，以3150萬元易手，實呎19,602元，料創屋苑標準分層單位二手成交價新高。

據悉，上述原業主2010年以1800萬元連3個車位購入，帳面賺1350萬元或75%。資料顯示，屋苑對上分層單位最高成交價紀錄，為2022年易手的A座高層A室，屬是次成交單位對上樓層單位，當時以3068萬元連3個車位易手，意味是次成交價，比去年升82萬元或約3%。

美孚3房580萬沽 月內貴5％

大型屋苑方面，荔枝角老牌屋苑美孚新邨，10月至今暫錄約7宗成交。香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，屋苑二期百老匯街40號中高層C室，實用532方呎，原則1房現改為3房，以580萬元易手，實呎10902元；原業主2011年以423.8萬購入，帳面獲利156.2萬元或37%。

據了解，屋苑本月初同類實用534方呎1房改3房單位，以550萬元易手，意味現成交價，比之前賣貴30萬元或約5.5%。

淘大兩房438萬沽 倒退至7年前

雖然部分屋苑樓價回穩，但市場仍然不乏蝕讓。香港置業分行營業經理胡國安表示，九龍灣淘大花園本月至今暫錄約5宗成交、已追平上月全月成交；最新成交為J座極低層單位，實用378方呎兩房間隔，原業主因已移民而累減62萬元或12%，以438萬元售出，做價重返2016年水平，實呎11587元，料為屋苑今年最低成交呎價。

上述原業主2018年約570萬元購入，帳面虧損約132萬元或23%，連使費料有機會實蝕逾155萬元或27%。

兆安苑兩房業主損手5%離場

另外，美聯營業經理顧耀彬表示，屯門居屋兆安苑B座高層6室，實用495方呎兩房間隔，買家日前在8號風球期間睇樓，之後於自由市場以372.8萬元購入（已補地價），實呎7531元；原業主2017年以380萬元（已補地價）購入，帳面已蝕7.2萬元或2%，連使費料有機會實蝕逾20萬元或逾5%。

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