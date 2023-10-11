上月私宅租金指數創3年半新高

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，雖然9月新學年開始，暑期租賃旺季完結，租金單月升幅收窄，但在用家需求、部分買家轉買為租支持下，CRI連升3個月共3.97%。由今年1月低位回升計，CRI近8個月累升8.38%，，估計全年整體租金約有7%升幅。

業界估計今年整體租金升7%

此外，反映大型屋苑租金的CRI Mass，9月報122.30點，按月升0.96%，指數重上2021年10月水平；CRI（中小型單位）報119.26點，按月升0.88%，創43個月（逾3年半）新高，重上2020年2月時水平；CRI Mass、CRI（中小型單位）齊升3個月，分別累升4%及4.21%。

另CRI（大型單位）報103.88點，按月卻跌0.92%。以2023年首9個月計，CRI 期內升7.92%，CRI Mass升7.69%，CRI（中小型單位）升8.07%，CRI（大型單位）升6.57%。

維港滙開放戶呎租54元

市况方面，多個新入伙大型樓盤的租務保持理想，美聯首席區域營業董事張曉盈稱，長沙灣維港滙系列本月至今暫錄15宗租務，其中維港滙III第1B座中層F室，實用278方呎開放式戶，月租1.5萬元，實呎租金約54元；業主去年以701萬元一手購入，租金回報率2.6厘。

中原首席分區營業經理陳韻兒稱，火炭星凱．堤岸第3座高層B室，實用512方呎兩房間隔，以2.28萬元租出，實呎租金44.5元；業主2021年以1088萬元一手買入，租金回報率2.5厘。