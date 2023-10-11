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雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億

【明報專訊】綜合市場資訊，10月至今整體一手暫僅錄約80宗成交，而颱風後昨日新盤市場僅錄零星交投；其中新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，新錄逾5723萬元的洋房成交，而該盤於5日連售3幢洋房，吸金總額約1.8億元。

Lily Avenue 7號屋 呎價逾2.1萬

雲海別墅最新以招標售出的Lily Avenue 7號屋，屬實用2699方呎3房3套設計、附708方呎花園，成交價5723.8萬元，實呎21,207元，買家採210日成交期，另享1萬元現金回贈、備用一按、二按貸款優惠、首3年保修優惠，以及家具優惠等。

中洲置業旗下火炭現樓星凱‧堤岸，亦連沽兩伙，售出單位包括第5座18樓H室，實用528方呎兩房戶，成交價931.4萬元、實呎17,640元；第5座37樓E室，實用348方呎1房戶，以786.1萬元沽出，實呎22,589元，吸金逾1717萬元。

項目2021年底開售至今累售890伙，套現逾92億元。

傲玟3房3145萬沽 呎售2.24萬

豪宅亦錄成交，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現時賣方為金鋑的何文田傲玟，再錄成交，新售出第2座19樓A室，實用1403方呎3房戶，成交價3145.52萬元，實呎22420元，買家採90日成交期，並享1個住宅停車位認購權。項目今年8月重推起，至今累沽31伙、套現逾7.55億元。

THE HOLBORN周六發售6伙

此外，有龍頭發展商於施政報告本月底出台前，趁勢推售餘貨；恒地（0012）港島東THE HOLBORN，昨更新價單，將1號及2號價單內原本只提供於特定單位的「按揭利息津貼折扣」5%優惠，擴展至所有單位，可同享該優惠。

項目將於本周六（10月14日）以價單形式推售6伙，實用面積224至230方呎，全屬開放式戶，折實價479.6萬元起，折實實呎約2.1萬至2.2萬元。

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