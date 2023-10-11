moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術

【明報專訊】港府近年積極發展新界的北部都會區，由恒地（0012）發展、位於粉嶺馬適路的ONE INNOVALE 系列，分3期發展合共提供1576伙，現餘小量餘貨待售。作為項目主要亮點之一的住客會所，面積逾3.6萬方呎、另戶外園林面積逾6萬方呎；命名為「Club Innovale」 的會所，以「GALLERY IN THE PARK」（公園裏的畫廊）為主題，融匯大量花草元素與當代藝術，展現寫意怡人的風情。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

「Club Innovale」合共3層、提供超過30種設施；首先，會所大門口設置30呎高弧形落地玻璃外牆，展現優雅流麗線條，大堂內懸掛富動感藝術裝置的天花板，下方展示法國藝術家Laurence Jenkell創作的藝術品《Bon Bon》，由入口開始奠定會所藝術格調，一洗住戶平日生活的疲憊與勞碌。

花藝牆飾營造瑰麗效果

此外，會所大堂設多功能開放式空間，旁邊設有戶外閒座區，供住客於天氣合宜的日子休閒放鬆。

會所大堂亦設有弧形大玻璃、大量由花串組成的花藝牆飾，其若隱若現的視覺效果瑰麗動人，巧妙將開放式空間、私人宴會廳分隔開來。在花藝牆的盡頭，設有全自動室內水耕種植系統，相信將來可為住客提供新鮮的蔬菜和香草，讓住客享受真正的Farm-to-table體驗。

水耕種植讓住戶體驗Farm-to-table

主要休閒娛樂設施方面，包括派對室、兒童室內樂園，其中健身閣引入多部意大利知名品牌TechnoGym的健身器材與模擬滑雪機，為喜愛健身或滑雪的住戶提供便利。至於相信較受女士歡迎的瑜樂坊，設有智能健身鏡、三面投影幕牆及多項瑜伽工具借用，住客進行瑜伽外，還可利用投影幕牆沉浸式享受瑜伽時光。瑜樂坊對出設有一個空中花園，花園與室外童闖樂園相連，讓一家大小可在綠意盎然的環境中，盡情享受大自然。

健身室配置意大利名牌器材

會所另一賣點是擁有3個泳池區域，包括兒童嬉水池、室內恆溫泳池，以及影樂池，當中室內恆溫泳池長17米，兩池之間設有開合式自動玻璃摺門，讓住客全年都能夠享受游泳樂趣，而兒童嬉水池設水中玩樂設施，讓小朋友可在水中盡情嬉戲。至於影樂池，長達30米，在泳池最前方設有大銀幕，池底還配有光纖燈，影樂池可在夜間營造出獨特派對氛圍，住戶可一邊使用水中健身器材，例如水中跑步機和單車，一邊觀賞電影。此外，影樂池鄰近燒烤園，方便住客舉辦派對，共度愉快時光。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款