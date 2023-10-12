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港鐵過去多次變陣 南昌站轉一筆過投地矚目

【明報專訊】樓市回落，發展商投地意欲驟減，港鐵（0066）以往亦一度有項目流標收場，汲取流標的經驗後，隨即「變陣」修訂招標條款，終成功出售項目。港鐵早在2010年以代理人身分推出港鐵南昌站上蓋項目（現已發展為匯璽），據悉該項目當時總投資額高達330億元，第1期每方呎補地價達6582元，嚇退不少發展商，當時僅收到3份標書，最終流標收場。港鐵翌年改變招標形式，以一筆過投地方式，取代補地價及分紅等，終由新地（0016）以118億元投得項目，每方呎樓面地價4523元，較2010年每方呎樓面補價低31％。

大圍站引入兩方案供發展商選擇

資料顯示，新地2017年3月起推售的匯璽，第1期單位總數1050伙，平均成交呎價2.2萬元、套現約133億元，即地價開支基本上已回本。此外，沙田大圍站上蓋項目（現已發展為柏傲莊）2012年推出招標，當時補地價127億元，挾港鐵沙中線的賣點，項目截標前有不少發展商亦明言有興趣競投，惟最終只收3份標書，港鐵亦不接納有關標書，同樣流標收場。

及後市况轉佳，港鐵2014年重推大圍站上蓋項目，除降低補地價金額近20%至103.56億元外，更破天荒引入兩個發展方案供發展商選擇，發展商可選擇全數支付逾百億元補價，並同時持有商場權益，或選擇門檻較低的放棄商場方案，以吸引更多發展商入標競投，項目最終接獲9份標書，並由新世界（0017）以只選住宅部分方案而投得項目發展權。

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