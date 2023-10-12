港鐵過去多次變陣 南昌站轉一筆過投地矚目

大圍站引入兩方案供發展商選擇

資料顯示，新地2017年3月起推售的匯璽，第1期單位總數1050伙，平均成交呎價2.2萬元、套現約133億元，即地價開支基本上已回本。此外，沙田大圍站上蓋項目（現已發展為柏傲莊）2012年推出招標，當時補地價127億元，挾港鐵沙中線的賣點，項目截標前有不少發展商亦明言有興趣競投，惟最終只收3份標書，港鐵亦不接納有關標書，同樣流標收場。

及後市况轉佳，港鐵2014年重推大圍站上蓋項目，除降低補地價金額近20%至103.56億元外，更破天荒引入兩個發展方案供發展商選擇，發展商可選擇全數支付逾百億元補價，並同時持有商場權益，或選擇門檻較低的放棄商場方案，以吸引更多發展商入標競投，項目最終接獲9份標書，並由新世界（0017）以只選住宅部分方案而投得項目發展權。