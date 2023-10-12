劉軍放售畢拉山徑大屋 市值4億

上述劉軍放售物業為畢拉山徑50號屋，仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，物業樓高5層，實用面積近3700方呎，連約3700方呎花園，大廳大則，設有5間套房及車庫。業主2014年花費數千萬元對物業進行了全面的外部和內部改造。項目現時市值約4億元，實呎約10.8萬元。資料顯示，劉軍1995年以3550萬元購入。具內地背景的劉軍，早年購入多個舖位，最矚目為2012年以11.42億元購入銅鑼灣波斯富街寶榮大廈一籃子舖位（即前泉章居舖），惟最終蝕讓離場。

黎永滔放售大潭道豪宅地 市值4.6億

另一舖位投資者黎永滔，最新放售大潭道10A至10C號豪宅地，市場估值約4.6億元，項目佔地約8792方呎，現狀物業落成於1982年3月，包括3個複式戶和地下停車場，實用面積6278方呎，以地積比0.925倍計，可建樓面8132方呎，每方呎樓面地價約5.66萬元。黎永滔等於2019年3.5億元購入，現市值較4年前高1.1億元或31%。

不過，整體樓市持續淡靜，二手市場續錄蝕讓。利嘉閣首席分區市務董事彭錦添表示，青衣明翹匯2座低層H室，實用299方呎，1房間隔，以435萬元沽出，實呎14,548元，原業主2019年11月以444.1萬元一手購入，連使費料實蝕逾27萬元或約6%。

此外，晉誠地產高級客戶經理李婉群表示，屯門掃管笏上源6A座中層G室，實用573方呎，兩房間隔，望山景，以590萬元沽出，實呎10,297元。原業主2019年3月644萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕讓54萬元或約8%，若連使費計實蝕逾82萬元或12%。中原副分區營業經理王子健表示，紅磡黃埔花園10期3座低層A室銀主盤，實用708方呎，3房1套間隔，以840萬元承接，實呎11,864元，低市價約兩成。原業主2017年950萬元購入，物業約6年來貶值逾110萬元或12%。