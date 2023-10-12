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KOKO RESERVE 3房撻大訂 料遭沒收211萬

【明報專訊】一手交投持續淡靜，個別新盤陸續錄得新撻訂，綜合市場資訊，本月主要新盤暫累錄約5宗取消交易或撻訂個案，其中會德豐旗下藍田KOKO HILLS系列的KOKO RESERVE，錄首宗取消交易，料發展商是次殺訂211萬元。此外，於2021年夏天公布因建築質素出問題、現正重建的大圍站柏傲莊III，亦新增多1宗取消交易，現時取消成交的總成交額達70.4億元。

據成交紀錄冊顯示，KOKO RESERVE首宗撻訂為第1座16樓G室，屬實用面積896方呎3房1套戶，2021年11月以招標售出的成交價為2112萬元、實呎23,571元，買家新近已撻大訂，料遭發展商沒收10%訂金，涉及金額約211萬元。

雨後批滿意紙 短期開放現樓示位

另新世界（0017）、港鐵（0066）發展的大圍站柏傲莊III，再新增1宗取消交易，單位為第8A座10樓A室，原於2021年6月以2112.7萬元沽出，買家近日已取消交易。項目自2021年8月至今，累錄約465宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的55%，涉總成交額估計約70.4億元。

市場靜待本月底公布的新施政報告，特首會否「撤辣」之際，早前已取得入伙紙、星星集團（1560）元朗新盤雨後已獲批滿意紙，短期內將開放8個現樓單位予公眾參觀，並同時提供4種付款方法供現樓銷售。

近月重推兼屢錄成交、原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有的何文田傲玟，昨日再開放現樓示範單位予傳媒參觀，單位包括2座及6座18樓共7個單位，實用面積由878至1425方呎不等，戶型包括兩房雙套、3房雙套及3房3套間隔，所有單位樓層高度約3.5米，更附設私人電梯大堂，私隱度甚高。

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