KOKO RESERVE 3房撻大訂 料遭沒收211萬

【明報專訊】一手交投持續淡靜，個別新盤陸續錄得新撻訂，綜合市場資訊，本月主要新盤暫累錄約5宗取消交易或撻訂個案，其中會德豐旗下藍田KOKO HILLS系列的KOKO RESERVE，錄首宗取消交易，料發展商是次殺訂211萬元。此外，於2021年夏天公布因建築質素出問題、現正重建的大圍站柏傲莊III，亦新增多1宗取消交易，現時取消成交的總成交額達70.4億元。