上月86宗DSD成交 9年有紀錄新低

資料顯示，上月市場只錄86宗DSD成交，按月跌33.8%，除為去年10月後再跌穿100宗水平外，亦為2014年有紀錄以來新低，涉及稅款1.774億元，按月跌10.5%，為去年10月以來一年新低。同期買家印花稅（BSD）成交就有51宗，按月微跌5.6%，涉1.419億元稅款，按月多58.9%；額外印花稅（SSD）成交則有20宗，按月多17.6%，涉及960萬元稅款，按月多26.3%。

上季三大辣稅553宗 按季少25%

總計三大辣稅，上月共涉157宗相關成交，按月減少21.9%，涉及稅款3.289億元，按月增11.4%。

上季三大辣稅共有553宗成交，按季少24.9%；同期所涉稅款11.868億元，按季少48.8%，兩數字同為去年第四季後、即三季最少，其中DSD成交有339宗，按季減少32.1%，為2014年有紀錄以來歷史新低，涉及稅款6.977億元，按季少52.1%，為去年第四季後新低；BSD成交上季錄162宗，按季跌19%，涉及稅款4.616億元，按季減45.5%，同為去年第四季後新低；而季內額印成交則有51宗，按季增41.2%，涉及稅款2750萬元，按季多88.4%。

中原：上季工商舖買賣成交801宗

另中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上季工商舖買賣成交只錄801宗，已連續第四個季度低於1000宗水平，按季及按年比較均下跌約20%；總成交金額則錄得約131.2億元，較上季減少約9%，按年同期更下跌約19%。

潘氏分析，新一份《施政報告》即將出台，預料會推出救市撤辣措施，相信有助推動物業交投，帶動投資氣氛，工商舖物業始見受惠。