瑞士寶盛鄧啟志：黃金周內房銷售弱 澳門酒店旺

鄧啟志表示，是次「十一黃金周」期間，全國旅遊需求依然旺盛，卻開始出現減弱的迹象。他解釋，根據中國文化和旅遊部上周公布的數據，在為期8天的黃金周假期期間，當局錄得旅遊出遊人數8.26億，較2019年疫情前相比，僅增長4.1%，與剛過去的勞動節（5月）和端午節（6月）相比顯得稍為疲軟，當時的內地旅遊人次分別達到2019年疫情前的110%至120%水平。

雖然上述情况在其他國家於疫情後重啟經濟半年至一年也會出現，但鄧啟志分析，當該行關注「十一黃金周」其他消費數據時，同樣發現各項表現憂喜參半，甚至低於市場預期。

黃金周內房銷售面積按年跌17% 仍待改善

鄧啟志認為，內地房地產銷售可被視為衡量經濟表現的最重要指標之一，但「十一黃金周」期內仍然趨於疲軟。他引述中國房地產指數系統（China Real Estate Index System，簡稱CREIS）數據顯示，黃金周期間35個城市的新樓盤銷售建築面積按年下降17%。

可以留意的是，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在本周一見報的《Money Monday》封面故事專訪中亦表示，期望內地經濟增長在第四季會改善，即使暫時或未見底，應該亦已很接近底部，其中一個關鍵因素是要看房地產市場何時穩步回升，背景是政府近月已推出很多穩定樓市政策，除了不少二線城市，一線城市廣州亦已放寬限購，第四季要看看地產銷售會否因此慢慢回升，從而拉動消費，這便可穩定投資者信心。

澳門黃金周旅客達疫前96% 酒店入住率85%

相對內房新盤銷售仍然疲弱，鄧啟志指出，在是次「十一黃金周」，出境旅遊恢復正常。儘管官方出境旅遊數據尚未公布，但他引述Trip.com數據，指該系統中的出境旅遊預訂量已經超過了疫情前的水平。

鄧啟志認為，內地遊客最熱門的海外目的地為泰國、韓國、澳門和香港。他以澳門為例，8天假期旅客總人數逾93.2萬，相當於2019年疫情前的96%，而行業專家亦指出酒店入住率已達到85%以上，認為此趨勢利好濠賭股，他表示：「我們看好濠賭股這板塊屬於周期性，而不是結構性。在現時這個估值水平，由於澳門黃金周旅遊數據令人滿意，我們認為這板塊仍有進一步反彈的空間。」

澳門酒店入住率今年按季持續改善

記者翻查澳門政府網站數據，2019年第一季至第四季當地五星級酒店入住率均超過90%，而在2020年第一季疫情爆發後，至去年第四季大多數季度入住率均低於50%，惟隨着澳門今年以來放寬防疫措施、經濟復常，該入住率第一季及第二季分別達74.2%及80.8%（見圖），可見業務恢復理想，尤其是要考慮到疫情期間有不少新供應落成。

另外，在今年第二季，澳門五、四、三、二星級酒店入住率分別為80.8%、78.9%、83.4%及83.0%，換言之，酒店整體入住率料為八成，而在剛過去的「十一黃金周」該整體入住率上升至85%以上，反映業績進一步改善。

黃金周日均訪澳港客逾2.1萬 按年升逾10倍

值得注意的是，根據澳門政府數據，今年「十一黃金周」錄得70.9萬名內地旅客訪澳，日均逾8.8萬，按年增長2.96倍；而期內亦錄得17.1萬名本港旅客訪澳，日均逾2.1萬，按年勁升10.7倍，對當地旅遊及零售市道實屬正面。

事實上，信德集團（0242）主席何超瓊本月5日在澳門世界旅遊經濟論壇上表示，澳門今年初通關以來，旅客人數已經回復至疫情前逾60%，旅客收益更回復至疫情前90%，反映澳門旅遊生態已經轉變，旅客已不止帶來博彩收入，訪澳旅客的餐飲及娛樂收入亦增加。她舉例指，最近短短數個月，澳門已經超越香港成為「演唱會之都」，有不少演唱會都一票難求，反映澳門可以成為一個試驗場，逐步調整和改變旅遊業發展，認為澳門不再只是「賭城」。

明報記者 葉創成

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