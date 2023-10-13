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內地專才1.15萬租薈藍開放式戶

【明報專訊】與青衣港鐵站有一段距離的青衣半新盤薈藍，有單位獲內地專才承租。中原分行經理曾偉旗表示，薈藍極低層B1室，實用207方呎開放式戶，望市景，業主以1.2萬元放租一周後，減價500元或4%後，獲從事資訊科技的內地專才以1.15萬元承租，實用呎租約56元。業主2021年9月425.9萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

近月入伙的西南九龍長沙灣維港滙租務交投仍活躍，本月暫錄20宗租賃，中原首席分區營業經理黃家全透露，屋苑3B座中層B室，實用491方呎兩房間隔，望園景，以2.63萬元租出，實用呎租54元。業主去年8月1186萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

另中原副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山本月至今仍未錄買賣成交，但卻已錄得8宗租賃個案，料全月與上月錄得15宗水平相若。

家庭客近3萬租御龍山3房

御龍山最新租賃成交位於5座中層B室，實用764方呎，3房1套房連儲物房間隔，向東南馬場及城門河景，以2.95萬元由家庭客承租，實用呎租38.6元。業主2012年938萬元購入，租金回報約3.8厘。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，上月因經濟復蘇不似預期、息口尚未明朗，以及市場觀望施政報告會否有減辣影響下，部分準買家轉買為租，導致樓市傾斜於租務市場。

美聯上月促成的住宅租務及買賣比率為82%，較8月約78%再度上升，重返7月約82%的有紀錄以來近16年高位。

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