蔡志明斥3.47億 購上環永安大廈全層

信興等持貨41年帳升逾5倍

信興1982年2月以5451萬元購入，持資41年，帳面大賺逾2.92億元或5.36倍。翻查資料，信興早前以3000萬元售出土瓜灣北帝大廈地下2號舖，舖位面積約1600方呎，呎價約18,750元，即不足一個月內連沽兩物業，套現3.77億元。

羅守輝等上月連沽柴灣兩物業

有重磅投資者續沽貨，裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝或有關人士，上月底連沽柴灣兩項物業，套現6530萬元。資料顯示，柴灣東貿廣場10樓全層，面積7758方呎，連同兩個車位，上月底以4800萬元售出，呎價6187元。

該物業由嘉瑩有限公司持有，公司董事為郭卓彥和梁婉玲，其中梁婉玲與羅守輝太太名字相同，該公司2019年4月以5900萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓1100萬元或19%。

另一項售出的物業同位於柴灣，位於常安街77號發達中心高層A至C室，面積4158方呎，上月底以1730萬元易手，呎價4161元。物業由漢尊有限公司持有，公司董事同為郭卓彥和梁婉玲，該公司2017年1月以1663.2萬元購入，持貨6年，帳面輕微獲利66.8萬元或4%。

此外，利嘉閣（工商舖）聯席董事葉斐明表示，獲委託放售荃灣沙咀道皇廷廣場地廠，面積約13,392方呎，意向價1.325億元，平均呎價約9894元，物業同時招租，意向月租約24萬元，平均呎租約18元。他透露，上述物業曾獲電動車代理商承租，作展覽及維修用途。