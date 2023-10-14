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維港1號兩房1183萬沽 呎售2.5萬

【明報專訊】新一份《施政報告》本月底出台前，樓市觀望氣氛濃；綜合市場資訊，10月迄今新盤市場暫累積錄約93宗成交，屬偏低水平；其中嘉華（0173）牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣，預計即將上載樓書前，同區由中海外（0688）發展、已屆現樓的維港1號，以1183.2萬元售出第2B座9樓C室，屬實用459方呎兩房戶、實呎2.57萬元。

事實上，多個全新樓盤均按兵不動，市場由貨尾盤作主導，其中已屆現樓的中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸，昨連售4伙，成交價660.4萬至1173.8萬元，實呎1.71萬至2.06萬元，吸金總額4044.9萬元；其中第1座6樓B室，實用337方呎1房戶，以660.4萬沽出、實呎1.95萬元。

本月新盤市場暫錄93宗成交

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目自2021年底開售至今累售895伙、套現逾92億元，平均實呎2.03萬元。

明雋必嘉坊同錄成交

佳明（1271）土瓜灣明雋新售出21樓C室，實用260方呎1房戶，成交價654.39萬元，可遠眺啟德郵輸碼頭及體育園，實呎高逾2.51萬元，創項目分層單位新高。另恒地（0012）紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH（必嘉坊第3期）亦錄成交，其中實用387方呎的19樓B室兩房戶，以791萬元售出，實呎2.04萬元。

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