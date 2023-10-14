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上月啟德地 最低入標呎價1209元

【明報專訊】由信置（0083）、中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127）合組的財團，上月中以53.5億元、每方呎樓面價5392元投得的啟德第2A區2、3號住宅官地，地政總署以不記名方式，公布落選標價金額，標價介乎最低12億至40.1億元，以總樓面約99.23萬方呎計，即每方呎樓面地價介乎1209至4041元。信置財團出價較次標高出三成。

根據地皮截標時市場估值約44.7億至59.5億元、即每方呎樓面價估值4500至6000元，即僅得信置財團出價屬市場估值範圍內，餘下投標者出價低於市場估值。

信置財團逾53億中標 高次標三成

資料顯示，上述地皮在9月中截標，地政總署共收到6份標書，除信置財團，其他入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐和南豐等。據賣地章程顯示，中標發展商須興建地下街，以及6項社福設施，涉樓面最少4.19萬方呎。

另外，荃灣油柑頭首置上車盤地皮，今年8月推售時雖流標收場，並由房協承接發展，惟無損發展商對該區地皮的發展意欲。遠展（0035）今年3月向城規會，就持有油柑頭一幅6.5萬方呎綠化帶地申建518伙住宅，總樓面涉約26萬方呎，發展商近日修訂地盤邊界，將地盤面積增加約4000方呎，令項目單位增加95伙或18%至613伙，總樓面亦增加近19%至30.89萬方呎。

遠展油柑頭地擬增建18%至613伙

據城規會文件顯示，申請地點為油柑頭丈量約份第354約等多個地段，鄰近油柑頭配水庫，前方為屯門公路，地皮面積約6.9萬方呎，申請人修訂總發展地積比率4.47倍，擬建3幢26至27層高住宅提供613伙。另項目維持提供3.25萬方呎社福設施，整個發展總樓面約30.89萬方呎。

對比3月原方案，擬議發展地盤面積，較之前申請的6.5萬方呎，增加約4000方呎或6%；住宅由之前518伙，增18%至613伙，總樓面則由過去約26萬方呎，增加近19%至30.89萬方呎。

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