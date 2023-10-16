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預留20億彈藥掃乙廈或工廈

【明報專訊】鼎珮目前在本港持有的唯一住宅項目，為已屆現樓的長沙灣睿峰，今年初以現樓形式重推至今累沽逾百伙，銷情不俗，現餘約120伙待售，鼎珮董事總經理陳玉成表示，集團對香港的中長期發展前景仍屬「好友」，最新計劃是物色、並購入全幢乙級商廈或工廈，作為長線收租之用，而可動用彈藥，初步預算在20億元以內。

目標回報率介乎5厘至6厘

陳玉成認為，雖然經歷3年新冠疫情洗禮，加上2023年樓市再次掉頭轉跌，但集團認為，本港樓市現階段已經「接近見底」，本港經濟、樓市有機會於兩年後再度起飛。為「先飲頭啖湯」，鼎珮現正積極研究，購入全幢乙級商廈或工廈作長線收租投資之用，目標回報率為5厘至6厘水平。

心儀天后灣仔尖沙嘴三區物業

至放集團可動用彈藥，初步預算在20億元以內。被問及看好哪些地區的物業，陳指出，港島天后和灣仔、九龍尖沙嘴，都屬集團心儀的地區。

對鼎珮今年初曾表示，有意購入位於九龍區的整幢舊式工廈或地盤，作為發展凍倉、數據中心業務之用，甚至已就供電問題完成研究；陳玉成回應指，現時息口環境仍高企，環球經濟復蘇進度不如預期，憑藉集團財政紀律嚴謹，在計過數後，現階段對插旗凍倉、數據中心業務的興趣均不大。 至於睿峰的銷售部署，繼早前開放全新1房現樓示範單位後，短期內將對外開放全新兩房現樓示範單位。

[發展商專訪]

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