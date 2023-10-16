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寶林邨715呎3房未補價售370萬

【明報專訊】部分公屋業主趁新《施政報告》出台前，出貨止賺離場；香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳寶林邨本月錄第2宗成交，寶寧樓（第3座）中層13室，實用715方呎3房間隔，新近以370萬元未補價售出、實呎5175元；原業主2018年12月以97.29萬元未補價購入，帳面賺272.71萬元，單位期內升值2.8倍。

私宅方面，市區二手市場不乏大額成交；美聯高級區域營業董事彭文浩指，九龍站君臨天下第1座極高層B室成交，實用1667方呎，原則4房雙套戶、享維港海景，原業主以1.1億元放盤，獲用家以9580萬元連雙車位承接、實呎57,469元，即累減1420萬元或13%；原業主2007年2月以4700萬元連雙車位一手購入，帳面賺4880萬元或逾1倍。

美孚4房一年賣平近一成

荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月至今暫錄約10宗成交，超越上月同期9宗；香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，屋苑新錄3期百老匯街78號中層A室成交，實用1327方呎，原則4房戶，向東南望維港景及園景，原業主以2188萬元放盤，累減608萬元或28%後，以1580萬元沽出、實呎11,907元。吳志輝續稱，是次成交，比起去年10月以1738萬元成交的同類單位，低158萬元或9%。

不過，上述原業主早於1987年以150萬元購入，帳面仍賺1430萬元或9.5倍。

十大屋苑周末錄4成交 跌33%

美聯首席高級營業經理江文達表示，新錄投資者以437萬元購入大圍半新盤珀玥的高層C室，實用201方呎1房戶，原業主以低過買入價480萬元放盤，歷議價後，終以437萬元連租約成交、折合實呎21,741元，期間累減43萬元或9%。

江續稱，上述單位現月租約為1.43萬元，意味新業主可享回報率近4厘；至於原業主，於2018年以約509.8萬元一手購入，帳面虧蝕72.8萬元或14%，若連使費計，有機會實蝕逾92萬元或18%。

另據中原統計，十大指標屋苑過去周末兩日只錄4宗成交，按周下跌2宗或33%，零成交屋苑包括荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、藍田麗港城、鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，全城觀望本月底施政報告會否減辣，業主需提供較大議價幅度，才可吸引買家偷步入市。

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