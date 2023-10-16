新盤半月錄110宗成交 星凱‧堤岸呎售1.95萬

【明報專訊】一手交投淡靜，市場觀望月底出台的新《施政報告》是否有刺激樓市新舉措；綜合市場資訊，10月至今、半個月來整體一手成交暫只錄約110宗，其中已屆現樓、中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸，過去兩日均錄成交，新售出第3座6樓E室，實用348方呎1房戶，望內園景，成交價679.4萬元，實呎1.95萬元。