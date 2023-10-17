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施政報告前 太古城上半月沽10伙逼上月全月

【明報專訊】新一份《施政報告》下周出台前，不少買家恐減辣後樓價或會反彈，故搶先於《施政報告》公布前入市，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月上半月已錄10宗成交，直逼上月全月12宗水平，料本月全月勢超上月全月。中原資深區域營業董事趙鴻運指，太古城剛錄二手蝕讓個案，位於東海閣中層實用708方呎D室，3房間隔，原業主開價1380萬元，終以1080萬元售出，即累減300萬元或22%，實呎15,254元；原業主2016年1228萬元買入，帳面蝕148萬元，連使費料實蝕約223萬元或18%。

「租轉買」 730萬購爾巒3房戶

此外，有租客於施政報告前轉租為買。美聯首席高級營業經理蔡沚錡指，元朗爾巒菲利提諾大道第7座中層B室，實用649方呎，3房1套間隔，有元朗區內租客於施政報告公布前入市，以730萬元承接、實呎11,248元；原業主2014年以約600.9萬元購入，帳面賺逾129萬元或21%。中原副區域營業經理王勤學指，同區原築第3座高層A室，實用481方呎兩房戶，新近以484.8萬元易手、實呎10,079元，成交價料為屋苑6年新低；不過，原業主早於2008年以186.1萬元一手購入，帳面賺298.7萬元或1.6倍。

不過，市場再錄二手蝕讓個案。代理消息指，將軍澳日出康城SEA TO SKY，錄得本月首宗二手成交，位於第2座中層F室，實用468方呎，兩房間隔，以708萬元易手、實呎15,128元，料為屋苑同類單位二手新低價；原業主2020年以718.6萬元一手購入，3年額印期屆滿，帳面蝕逾10萬元，連使費料實蝕約50萬元或7%。美聯首席助理聯席董事謝建業表示，將軍澳天晉3A期第3B座高層C室，實用606方呎兩房戶，原業主叫價1200萬元放售，累減158萬元或13%後，終以1042萬元、實呎17,195元售出；原業主2018年1090萬元購入，帳面蝕48萬元，若連使費計料實蝕逾110萬元或10%。

[香港地產]

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