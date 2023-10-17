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澄天上樓書 擬本月開售首推50伙

【明報專訊】新一份《施政報告》下周三出台前夕，再有新盤預告出擊。近年積極在市區併購舊樓的英皇國際（0163），正式將旗下香港仔舊大街80號住宅項目，命名為澄天。

全盤涉110伙 主打一及兩房

英皇國際副主席楊政龍表示，項目已上載樓書，最快本月開售，首推料不少於50伙，短期內將開放兩個示範單位予公眾參觀。

楊政龍稱，期望新一份施政報告公布「撤辣」，並預告首張價單會以「親民價」推出。翻查資料，項目為999年地契，地段租契由1860年起計。樓書資料顯示，項目樓高23層，單位總數110伙，戶型涵蓋1至3房戶，主打1及兩房、各佔57及44伙，1房實用面積介乎286至325方呎，兩房實用面積400方呎，共佔九成。另1房至3房特色戶只佔9伙，實用面積介乎245至881方呎不等。單位主要配備西門子電器，個別特色戶設有Miele酒櫃，分體空調機則選用三菱重工。此外，項目地下及1樓設有商舖，2至3樓為住客會所區域，項目預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期長18個月。

香島4500萬沽出最後一伙

此外，市場新近再錄一手特色戶餘貨大額成交，其中南豐旗下筲箕灣現樓香島，招標推出第1座31樓C 室複式戶（連雙車位），實用面積2105方呎4房設計，成交價4500萬元、實呎21,378元，標誌全盤470伙全部沽清、吸金總額逾92億元。至於華懋發展的薄扶林域多利道VICTORIA COAST，最新以招標形式售出A座18樓2室，實用1367方呎，3房間隔，成交價3362.82萬元、實呎2.46萬元。項目上月底推出至今累售4伙，吸金約1.2億元。

雨後現樓會所首曝光

另外，星星地產（1560）旗下元朗全新樓盤雨後 ，向傳媒開放住客會所Club ATR，設施包括綠野庭園、單車徑、攀石場、戶外游泳池及籃球場等，特別的是設有蔬菜和香草專櫃，以及草莓農場，讓住戶享受「Farm on Table」體驗，實踐綠色生活。

[香港地產]

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