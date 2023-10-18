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柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%

【明報專訊】市場憧憬《施政報告》減辣，續有「春江鴨」偷步入市。港鐵大圍站上蓋屋苑柏傲莊首批於2020年10月份開售，至近日3年額印期陸續鬆綁，屋苑亦錄得首宗二手成交，並為近年罕見半新盤二手獲利個案。美聯助理聯席董事羅航星表示，柏傲莊3A座中層B室，實用663方呎，3房1套間隔，向東南享山景，以1400萬元易手，實呎21,116元。原業主2020年10月1236.4萬元一手購入，剛過3年額印鬆綁易手，帳面獲利163.6萬元或13%。

馬鞍山本月暫錄24宗 較上月同期增七成

另外，踏入本月，部分地區二手交投有回升之勢。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山本月暫錄約24宗成交，較上月同期約14宗增逾七成，區內居屋錦英苑E座低層2室，實用554方呎，3房間隔，以365萬元已補價易手，實呎價6588元，為屋苑最少3年來首次有單位成交呎價跌穿7000元成交。不過原業主2015年420萬元已補價購入單位，持貨8年帳面蝕約55萬元或約13%，連使費料實蝕約70萬元或17%。

將軍澳PARKSIDE 3房1170萬易手

此外，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月暫錄57宗二手成交，比上月同期47宗增10宗或21%，而該區上月全月共錄約100宗二手成交。其中，新近成交位於THE PARKSIDE 2座低層C室，實用754方呎，3房1套房連儲物房間隔，享東南內園景，以1170萬元易手，實呎15,517元。原業主2014年12月901萬元一手購入，持貨近9年，帳面獲利269萬元或約三成。

天賦海灣3房1200萬沽 11年實蝕兩成

屢錄二手蝕讓的大埔白石角天賦海灣再添蝕讓，中原地產資深區域營業經理賴思沛透露，屋苑7座高層C室，實用1116方呎，4房1套及工人套房間隔，以1200萬元沽出，實呎10,753元。原業主2012年1407萬元一手購入，持貨約11年，帳面仍蝕約207萬元或約15%，連使費料實蝕約270萬元或19%。

業主移民 豫豐3房505萬沽

中原分區營業經理梁健文指，屯門豫豐花園1座高層F室，實用584方呎，3房間隔，業主因移民賣樓，以505萬元沽出，實呎8647元。原業主2013年320萬元買入，帳面獲利185萬元或約58%。

[香港地產]

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