煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%

實呎1.5萬元起 兩房975萬入場

上述28伙實用面積介乎562至675方呎，定價由975.3萬至1202.9萬元不等，實呎15,002元至18,226元，並不提供任何折扣優惠。值得留意，是次有8伙減幅超過一成，當中Tower H1座20樓C室，實用568方呎、兩房間隔，由1125.9萬元減至977.7萬元，減價148.2萬元或13.16%，為減幅最大的單位，而入場單位為Tower H3座15樓A室，實用562方呎兩房戶，定價975.3萬元、實呎17,354元。

ONE SOHO周六推售47伙

此外，信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的已屆現樓旺角ONE SOHO，昨更新價單及上載新銷售安排，敲定周六上午11時起以抽籤形式推售47伙，其中具指定折扣的單位數目由16伙增至28伙，並全數可於當日選購。買家需以入票形式認購單位，每名買家周六當日只限購一伙，截票日期為周五下午5時；至於周日（22日）起項目則採先到先得的方式出售。該28伙可獲1.5%至10.5%不等的折扣優惠，即最高折扣由舊價單的26%，增加2個百分點至28%，發展商維持對上一張價單的回贈或其他優惠，包括代繳從價印花稅3%、沒有使用發展商所提供的貸款現金回贈2%，以及提前120日成交獲淨樓價現金回贈3%，令部分餘貨最高實質減幅增至約兩成。

市場昨錄得一手成交，路勁（1098）與深圳控股（0604）合作、樓花期長約9個月的屯門掃管笏凱和山，最新售出第1座2樓G室，實用576方呎兩房戶，成交價540.6萬元、實呎9385元。資料顯示，項目上月底開售至今累沽38伙。

[香港地產]